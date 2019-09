El alcalde de Nueva York dejó la carrera presidencial tras decepcionantes encuestas

Henry Goldman

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pondrá fin a sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. En una entrevista transmitida el viernes por la cadena televisiva MSNBC, De Blasio anunció que abandonará su campaña para ser nominado candidato presidencial por el Partido Demócrata después de que su candidatura no lograra convocar el apoyo suficiente de la ciudadanía.

"Voy a apoyar a quien quiera que sea nominado", dijo De Blasio. “El partido se ha movido en una dirección mucho más progresista en los últimos cuatro años. Así es como se va a estimular esa participación que necesitamos". De Blasio entró en carrera en mayo y señaló que, como neoyorquino, era el más adecuado para derrotar a Donald Trump.

De Blasio, de 58 años, es alcalde de la ciudad de Nueva York desde 2014. En la campaña mostró una inclinación más izquierdista que la mayor parte de los demócratas al enfocarse en asuntos laborales y derechos sindicales, pero los senadores Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Bernie Sanders, de Vermont, ya habían tomado la bandera progresista y fueron mucho más populares. En los debates llamó la atención en el primer debate al ser el primer candidato en interrumpir a otro y atacar sus políticas, pero esto no se manifestó en un apoyo importante.

Desigualdad económica

Su campaña se enfocó en solucionar la desigualdad económica y en limpiar Wall Street, los mismos temas que abordó en las elecciones para la alcaldía de Nueva York. De Blasio no logró el respaldo de los votantes rurales de Iowa, donde pasó la mayor parte de su campaña, y no pudo obtener apoyo a nivel nacional. "Creo que comencé más tarde de lo que me hubiera gustado", dijo el viernes.

En una encuesta realizada a fines de agosto por CNN / SSRS, De Blasio recibió menos de 1% de las intenciones de voto a nivel nacional, y nunca mantuvo más de 1% de los votos. En un sondeo a votantes del estado de Nueva York llevada a cabo a principios de ese mes por Siena College, De Blasio fue el político menos popular del estado, ya que solo 26% de los encuestados mostraron una opinión favorable de él, mientras que 57% lo veía de forma desfavorable.

También es impopular en la ciudad que dirige, donde 56% de los votantes mostró una opinión desfavorable de él, en comparación con 37% de los encuestados que lo vio favorablemente. Los periódicos sensacionalistas de la ciudad de Nueva York a menudo ridiculizaban la candidatura de De Blasio. El día que anunció su campaña, la portada del New York Post mostraba a siete personas riéndose bajo el titular "De Blasio se postula para ser presidente".