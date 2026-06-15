La despedida a Taty Almeida reunió este lunes a referentes de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, sindicalistas y personalidades de la cultura que se acercaron a rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina. El velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se realizó en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), en la ciudad de Buenos Aires.

Almeida falleció el domingo a los 95 años, luego de permanecer internada durante varios días en el Hospital Italiano.

La ceremonia se desarrolló a cajón cerrado y estuvo marcada por un clima de profunda emoción. Junto al féretro se exhibió una fotografía de la histórica dirigente y el tradicional pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en cada marcha y actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos.

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Sobre ese pañuelo estaba bordado el nombre de su hijo, Alejandro Almeida, desaparecido durante la última dictadura militar. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, fue secuestrado el 17 de junio de 1975 cuando tenía apenas 20 años.

En la sede de Foetra, se realizó el último adiós a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora​

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Enre los asistentes se destacó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien recordó la trayectoria de Almeida y su compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia. A su vez, participaron integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y militantes que formaron largas filas.

Además contó con la presencia del exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, así como de los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa.

La atmósfera en el salón gremial estuvo marcada por la presencia constante de la memoria de su hijo, Alejandro M. Almeida

También expresaron sus condolencias legisladores, funcionarios y dirigentes peronistas, entre ellos los bonaerenses María Teresa García, Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis y Andrés Watson, además de referentes del Frente de Izquierda como la diputada nacional Myriam Bregman y el ex legislador porteño Gabriel Solano.

Taty Almeida: de madre de familia tradicional a referente de los derechos humanos

La historia de Taty Almeida es la de una profunda transformación personal impulsada por la tragedia. Docente de profesión y madre de una familia de clase media tradicional, Almeida solía contar con total franqueza que durante gran parte de su vida no tuvo participación política. Incluso, reconocía que inicialmente había apoyado el golpe militar de 1976, creyendo, como muchos sectores de la sociedad de la época, que pondría "orden" en el país.

Aun así, la desaparición de su hijo Alejandro la obligó a salir de su entorno y a cuestionar el accionar de las fuerzas armadas. En su desesperada búsqueda de respuestas en dependencias estatales y comisarías, comenzó a vincularse con otras madres que atravesaban la misma situación, incorporándose a las históricas rondas en la Plaza de Mayo.

Después de la división de la asociación original en 1986, integró Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Desde ese espacio, no solo impulsó los reclamos de justicia por los desaparecidos y acompañó los juicios contra los represores tras la anulación de las leyes de impunidad, sino que su figura trascendió las fronteras, participando en encuentros internacionales en defensa de las libertades civiles y la memoria histórica.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien falleció este domingo a los 95 años​

Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que obligaron a su reciente internación en el Hospital Italiano, Almeida nunca abandonó la vida pública ni su espíritu crítico.

Sobre el féretro descansaba el emblemático pañuelo blanco de la dirigente

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Una de sus últimas apariciones masivas ocurrió durante la histórica movilización del 24 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio del golpe de Estado. Asistió en silla de ruedas y, como era habitual, tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. En su discurso de cierre, no solo exigió memoria, verdad y justicia, sino que apuntó duramente contra el presente, criticando la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y las políticas vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

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