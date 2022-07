En un país donde ya nada asusta, el kirchnerismo sigue agitando el fantasma de la proscripción

En una Argentina donde ya nada asusta, con el dólar blue por las nubes, una crisis económica sin precedentes y un gobierno que implosiona, el entorno de Cristina Kirchner salió este fin de semana para agitar, una vez más, el fantasma de la proscripción al volver a acusar al Poder Judicial de querer evitar una eventual candidatura en 2023.

Tras las fuertes críticas que hizo Cristina Kirchner, contra el Poder Judicial y la Corte Suprema esta semana, la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, analizó la situación judicial de la ex mandataria y afirmó que el máximo tribunal tanto magistrados como sectores de la oposición "están articulando todo esto para poder proscribirla".

"Están intentando impedir que Cristina sea candidata o logre asumir el cargo y lo van a hacer a través de una condena por demás irracional, en la cual se la va a inhabilitar para ocupar cargos públicos", especuló.

Patricia Bullrich afirmó que Alberto Fernández "se deja manosear" por Cristina Kirchner

En diálogo con radio La990, la funcionaria legislativa ahondó en su análisis: "Creo que la van a condenar, le van a denegar la Casación y posteriormente van a rechazar el recurso extraordinario y van a pedir la ejecución de la sentencia. Y ahí va a empezar el problema, por los tiempos le dan".

Al defender a la vicepresidenta, Peñafort subrayó que "si hay algo que Cristina no busca ni ha buscado jamás es impunidad, siempre ha estado siempre a derecho" y afirmó que está "enfrentando al Poder Judicial" con una "postura clara, concisa, explicada, de cara a la sociedad".

Por su parte, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli opinó acusó a la Corte Suprema de Justicia de llevar adelante una maniobra para "proscribir" a la vicepresidenta.

"No tengo dudas de que como toda la acción de difamación y desprestigio no les alcanza, ahora intentan llegar a esta actitud de proscripción directamente y la Corte es responsable de esto", sostuvo el presidente del Instituto Patria.

Peñafort subrayó que "si hay algo que Cristina no busca ni ha buscado jamás es impunidad, siempre ha estado siempre a derecho"

Graciana Peñafort sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: "No van a dudar en meterla presa"

El neuquino aseguró en declaraciones radiales que "el Poder Judicial perseguidor y del lawfare sigue absolutamente intacto". "El proceso se inició en 2014, 2015 para eliminar de la escena pública a Cristina, del estilo que intentaron hacer en Brasil, Ecuador y Bolivia", aseguró.

"Para eso utilizaron a los medios de comunicación, los servicios de espionaje y sectores de la Justicia, que se prestaron a este juego", denunció Parrilli.

Además, el senador nacional del Frente de Todos destacó el video que difundió la vicepresidenta con duras críticas al Poder Judicial y afirmó que "nadie salió a desmentir ninguna de las cosas que dijo Cristina, porque saben que todo eso es cierto".

"El Poder Judicial perseguidor y del lawfare sigue absolutamente intacto" (Oscar Parrilli)

"Desesperados y sin ningún limite. Pueden llegar a intentar cualquier cosa"

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade aseguró no tener "dudas" de que existen sectores políticos que tienen "la intención de proscribir" a Cristina Kirchner antes de las próximas elecciones presidenciales, pero consideró "imposible" que eso ocurra en función de los tiempos que maneja la justicia.

El legislador pidió además avanzar en una reforma judicial y criticó que la Corte Suprema de Justicia sea en la actualidad "una garantía para la continuidad del lawfare y asegurar la impunidad" del expresidente Mauricio Macri.

"No tengo dudas que van a intentar proscribir a Cristina, pero no sé si llegarán con tiempos judiciales. Me parece que es imposible. Tenemos un año hasta las elecciones primarias y no creo que en ese tiempo haya una condena y que sean ratificadas por las dos instancias que deberían confirmarlas" puntualizó en declaraciones radiales.

No obstante, el legislador admitió también que sería "ingenuo" descartar por completo un intento de proscripción por parte de algunos sectores de la oposición alineados con actores del Poder Judicial.

"No tengo dudas que van a intentar proscribir a Cristina, pero no sé si llegarán con tiempos judiciales. Me parece que es imposible" (Rodolfo Tailhade)

Cristina Kirchner, ¿condenada y proscripta? La respuesta de abogados oficialistas y opositores

"Están tan desesperados y sin ningún limite. Pueden llegar a intentar cualquier cosa. Siguen muy preocupados por la potencialidad electoral que posee Cristina", subrayó.

En tanto, el vocal de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia explicó que "la justicia es una estructura que hoy no sirve para absolutamente nada" y llamó a avanzar en una reforma judicial en un debate "que involucre a la sociedad" ya que "según los estudios de opinión, el poder judicial es el peor de Argentina".

"Hay que sentarse toda la política a definir qué Poder Judicial y qué Corte queremos porque en estas condiciones se nos van a llevar puestos a todos. La derecha argentina está cómoda y absolutamente convencida de que la justicia siempre le va a jugar a favor, pero no se si tendría tanta seguridad", remarcó. Criticó que "la Corte hoy garantiza la continuidad del lawfare y la impunidad de Macri, pero hay que ver hasta cuando".

"Con Cristina no se jode", la advertencia del Conurbano bonaerense a la Corte Suprema

"Desviar la atención de otros problemas graves"

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, consideró por su parte que el Frente de Todos lleva adelante un "plan sistemático" para "mostrar una mala imagen del Poder Judicial" y así "desviar la atención de otros problemas graves".

"Lo que nos preocupa desde hace muchos años, porque la conducta es igual desde hace muchos años y va en escalada, es cuando se trata de buscar mostrar una mala imagen del Poder Judicial que no es tal cual se la pinta", sostuvo Gallo Tagle.

En declaraciones radiales, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 17 reconoció que "hay que corregir cosas", pero se quejó de que con las críticas "se busca en el Poder Judicial desviar la atención de otros problemas graves". "Hay problemas muchísimos más grandes que atender en el país", consideró Gallo Tagle.

El presidente de la AMFJN denunció que el kirchnerismo lleva adelante "un plan sistemático organizado para hacer esta imagen".

Al referirse al cuestionamiento que hizo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a través de sus redes sociales contra el Poder Judicial, el magistrado señaló que "ese video contiene numerosas falsedades e imprecisiones".

ds