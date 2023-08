A dos semanas de que se realicen las PASO, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, la diputada nacional, María Eugenia Vidal, hizo explícito su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente en la interna de Juntos por el Cambio.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien al inicio del año también insinuó su posible participación en las primarias, enfatizó en una publicación en sus redes sociales el vínculo personal que ha mantenido con Rodríguez Larreta, a quien conoce desde hace 27 años.

Bajo el título "Mi Voto", María Eugenia Vidal declaró: "Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio".

"Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre", agregó.

“Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, señaló.

Y finalizó: “Estoy convencida de que Argentina necesita un presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un presidente preparado y con experiencia. Un presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”.

Larreta había sumado ayer el apoyo de Facundo Manes, el dirigente de la UCR que también pretendía competir en la carrera para llegar a la Casa Rosada. Además, la semana pasada, también cosechó el aval de Rodrigo de Loredo, referente radical en Córdoba.

María Eugenia Vidal había anunciado su precandidatura a la presidencia y estuvo involucrada en actividades de campaña hasta principios de mayo, cuando tomó la decisión de retirarse de la contienda. En esa misma jornada, sostuvo una reunión pública con Patricia Bullrich, mientras que al día siguiente compartió un desayuno en su residencia con Horacio Rodríguez Larreta.

En los últimos días de campaña electoral, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires participará en la jornada de hoy en la visita de respaldo que realizará junto a Larreta a Santa Cruz, con el objetivo de respaldar la candidatura del ex periodista Mario Markic.

De acuerdo a información obtenida por la agencia Noticias Argentinas, se anticipa que la exgobernadora tendrá la oportunidad de dirigirse a la audiencia y expresar su respaldo a la campaña en el transcurso del evento.

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta

Por la misma vía, Rodríguez Larreta agradeció a la diputada su respaldo: "¡Muchas gracias Mariu! Te quiero mucho. Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me dé su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos y quiero compartir con todos por qué."

"Nos une una amistad de casi la mitad de nuestras vidas, son 27 años de acompañarnos espalda con espalda en cada desafío y en cada alegría. Pero no es solo el tiempo, es haber reconocido en el otro la misma convicción de saber que la Argentina sí puede cambiar y que tenemos que darlo todo, en equipo, para que eso suceda. La misma convicción que nos llevó a fundar, con Mauricio y muchos más, el PRO como un espacio que nos permita ampliarnos para construir ese futuro", señaló

"Me acuerdo perfectamente cuando empezamos a trabajar juntos, vos recién recibida poniendo todo el entusiasmo y la valentía en cada proyecto que emprendíamos. Hoy 27 años después sigo viendo en vos la misma fuerza y coraje que le cambió la vida a muchas personas y el convencimiento de que trabajando juntos tenemos mucho más por hacer", recordó.

Y agregó: "También sigo viendo a la misma que no se guarda nada y que en estos últimos años recorrió miles de kilómetros a lo largo de todo el país buscando a cada argentino que dejó de creer para mostrarle que este país sí tiene solución, que podemos cambiar nuestras vidas y vivir mejor".

"Sabemos que muchos argentinos se sienten tristes, frustrados, enojados y tienen razones de sobra, pero este año tenemos una nueva oportunidad de elegir nuestro futuro. Uno con esperanza, donde el esfuerzo y el mérito no den lo mismo. Uno donde vivamos tranquilos, en paz y podamos progresar", sostuvo

"Nos preparamos toda la vida para este momento, tenemos la experiencia, los equipos, el empuje y la convicción de que el cambio es posible. Y hoy me pone muy contento saber que lo vamos a hacer juntos", finalizó.

