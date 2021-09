Esteban Bullrich y su emotivo mensaje de campaña: "Me siento como en la gira de despedida"

Este viernes 3 de septiembre Esteban Bullrich se sumó a la campaña electoral con un emotivo mensaje en el que aseguró que pese a que se siente "como en la gira de despedida" debido a la enfermedad degenerativa que padece, aún tiene "mucho para dar y compartir".

"Me molestan un poco los homenajes, ya siento que se quieren despedir de mi, pero todavía tengo mucho para dar", dijo el senador nacional por la provincia de Buenos Aires a través de una aplicación móvil debido a las dificultades del habla que padece a sus 52 años tras el agravamiento de su cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En medio de la cuenta regresiva hacia las PASO del 12 de septiembre, el referente del PRO se sumó a la campaña de Juntos y visitó el Centro de Jubilados de Villa Club del partido bonaerense de Hurlingham para mostrarle su apoyo a Andrea Giorgini, precandidata a concejala por la nómina de Facundo Manes.

"Gracias Andrea por recibirme. Gracias a todos por acompañarnos. No hago mucha campaña, solo la hago con gente que respeto y admiro, y Joaquín y Andrea son eso. Por eso estoy acá. Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros", expresó el ex ministro de Educación, lo que causó la risa cómplice y el aplauso de los presentes.

De esta manera, el referente del PRO retomó su actividad pública en una recorrida por el municipio del noroeste del Gran Buenos Aires, un lugar históricamente gobernado por el Partido Justicialista, actualmente conducido por el camporista Damián Selci, quien reemplazó a Juan Zabaleta cuando este asumió como ministro de Desarrollo Social a principios de agosto de 2021.

El senador nacional Esteban Bullrich participó de un acto de campaña en Hurlingham en apoyo a los candidatos de Juntos. Foto: @GiorginiAndrea

"Les quiero pedir que estos días que quedan que motivemos a la gente a votar, eso es lo más importante", dijo el dirigente del PRO a los presentes e instó a la población a ir a "expresarse con el voto". "Que exprese la bronca, la frustración, la indignación, pero también la esperanza de que podemos resolverlo", agregó.

Del acto participaron el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y Pablo Walter, ex senador por Tucumán y director de AySA. Para poder dirigirse personalmente a los presentes, Bullrich utilizó su teléfono celular en donde escribió su mensaje que fue reproducido por una aplicación, tras haber perdido la fluidez en el habla debido a la enfermedad ELA.

En tanto, la precandidata Giorgini y Joaquín de la Torre expresaron apoyo y reconocimiento hacia Esteban Bullrich, a quien calificaron como "un ejemplo de fortaleza" y le agradecieron por participar de la campaña.

"Qué orgullo me da ser amigo de Esteban Bullrich y de militar junto a él hace tantos años. Es un faro de valores, que nunca deja de dar ejemplos, ¡hasta en los momentos más difíciles que le toca pasar!", subrayó Juan Pablo Allan, legislador provincial de la provincia de Buenos Aires, quien publicó el video que fue viral en las redes sociales.

