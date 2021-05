Esteban Bullrich: "Sentí angustia, me enojé mucho... Pero ahora estoy en paz"

"Esto es como una condena de dos a cinco (años), pero en la que después no viene la libertad, viene la muerte...". Esa frase, dramática, fue una al pasar en el conmovedor testimonio que dejó el senador Esteban Bullrich en Conecta2, el programa de CNN en Español que conducen María O'Donnell y Ernesto Tenembaum. La larga charla, en la que Bullrich fue contando las sensaciones de una persona que "lo tiene todo", poder, familia, posición, y se encuentra en un minuto ante la encrucijada de una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que va afectando los nervios hasta llevar al peor final.

“Cuando te enteras que estás enfermo de una enfermedad como la ELA pasas por etapas. Tuve una etapa de angustia, mucha angustia, y después vino el enojo...", señaló el ex ministro de Educación. "El enojo me costó más que la angustia, porque no le encontraba la vuelta. Pero ahora estoy en paz. Ahora estoy viviendo día a día...", expresó.

En abril, Bullrich publicó un comunicado en donde informó que sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Es una enfermedad, para simplificar: los nervios −que son como los cables− dejan de transmitir electricidad, por lo cual el cerebro manda órdenes pero el músculo no responde. No hay más conexión", explicó el propio senador en la entrevista.

“Estar vivo es un regalo de Dios, levantarte cada día con la oportunidad de cambiar lo de ayer es un regalo. Siempre podes cambiar lo que hiciste ayer, siempre al estar vivo podes cambiar lo que viene después", sostuvo el legislador sobre su actual estado de salud.

La decisión de mostrar su enfermedad

“Hablaba con mi familia, por dos razones. Una, creo que es importante ayudar: es una enfermedad la ELA que no se conoce mucho y que en general el problema es que la gente que la tiene tiende a guardarse, a esconderse. Y yo creo que hay que ayudar a que esto se conozca, porque hay muchas cosas que se pueden hacer", sostuvo Bullrich.

Además, explicó la particularidad de la enfermedad y el costo económico que tiene su tratamiento. “La tiene poca gente, uno de cada cien mil habitantes, no hay mucha inversión. El remedio, el más conocido para la enfermedad, Riluzol, cuesta un mes $ 56.000 el frasquito de 60 pastillas que se toman 2 por día. Yo hoy estoy con 3 drogas diferentes", describió el senador.

Sobre su relación con Dios y su carta publicada en abril haciendo público su problema de salud, Bullrich retomó la idea de que el ELA no lo define. "Dije una cosa en la carta y es que esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad. Así con todo en la vida. Hoy me doy cuenta por todo lo que pasó después, por cómo me escuchan cuando hablo así, mucho más atentos", dijo el ex funcionario de Mauricio Macri.

Sobre su visión de la muerte, expresó que fue cambiando de acuerdo a sus estados emocionales. “Pensé, hoy no... En la etapa de angustia, sí pensé mucho. Primero porque de dos a cinco (años), es como una condena, pero en la que después no viene la libertad, viene la muerte. Pero ahora no porque nadie sabe el día ni la hora", describió.

La charla con Cristina Fernández de Kirchner: "Me emocioné hablando con ella"

El senador de Juntos por el Cambio dio a conocer una charla que había tenido con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en donde sobrevoló la emoción.

“Muchas cosas que la gente me dice ahora, que antes no me decía. Una muestra de cariño, un abrazo. (Cristina Fernández de Kirchner) me llamó. Yo me emocioné hablando con ella. Hablamos de la fe, lo importante que es la fe para crecer en todo momento. Y bueno, es un caso", confesó Bullrich sobre la charla con ex Presidenta, a quien había vencido en las legislativas del año 2017.

Sobre Alberto Fernández: " Yo creí en Alberto, no lo voté, pero creí en él"

El ex Ministro de Educación de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), habló de "falta de humildad" por parte de la dirigencia política y sostuvo que al presidente, Alberto Fernández, le cuesta pedir ayuda. "Nosotros en nuestro gobierno, como decía el otro día, nos costó pedir ayuda y lo mismo que le pasa a Alberto ahora. No hay humildad", analizó Bullrich sobre los cuatro años de Macri y el actual gobierno de Fernández.

Luego, habló de la incapacidad del Presidente para superar las internas del Frente de Todos y confesó que creyó en Fernández, aunque no lo votó. "Yo creí en Alberto, no lo voté, pero creí en él. Creí que podía cambiar, que podía mejorar, que podía tener un diálogo franco con la oposición y con la sociedad, constructivo", sostuvo Bullrich, y agregó que el problema "no es Alberto, a nosotros nos pasó igual. Por eso es tan nociva la grieta: es fácil para ganar una elección, pero es imposible para gobernar".