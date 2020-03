Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini criticaron a Mauricio Macri ante el avance del coronavirus

Las dirigentes de derechos humanos Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini se refirieron este martes 24 de marzo al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, respaldaron al gobierno de Alberto Fernández en el marco de la expansión de la pandemia del coronavirus y criticaron a Mauricio Macri.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a las políticas tomadas por el Gobierno ante la pandemia de Covid-19. "Si hubiera estado el Gobierno anterior no sé cuantos moriríamos, no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien”, expresó en declaraciones a El Destape Radio, y recalcó: “Es una desgracia casi con suerte, porque teniendo un Gobierno que se involucra nos garantiza que muchas vidas se van a salvar.

Ante el pedido de que se declare el Estado de Sitio, la presidenta de Abuelas afirmó: "El estado de sitio es una cosa muy seria. Se ha impuesto en momentos muy tristes de nuestra historia. Para poner estado de sitio es porque el caos es total”. Además, dijo: “No queremos que se repita lo del 2001. De ninguna manera. Después los muertos están y la Justicia llega cuando se le da la gana, si es que llega”.

También se refirió a las medidas del Gobierno: "Nosotras creemos en lo que se está haciendo, que es este control de los que violan la veda de salir a la calle, y que están siendo castigados con la ley”. La dirigente se refirió también al pedido de prisión domiciliaria para represores por el coronavirus. "De ninguna manera queremos domiciliaria para los genocidas por el coronavirus”, dijo, y afirmó: "Esos son presos más peligrosos que los otros presos, que están algunos sin condena en cárceles que realmente no dan a basto”.

Sobre la fecha emblemática que se cumple hoy, Estela aseveró: "Este año nos encuentra con una situación de emergencia enorme y hay que cumplirla a rajatabla, que es la reserva en nuestros hogares”. Además, dijo: “Viendo que no podíamos hacer nada público, los organismos de DDHH hemos inventado hacer grabaciones de nuestras posiciones en un documento consensuado”.

Por su cuenta, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también destacó el rol de Alberto Fernández al frente de la lucha contra el coronavirus. “Yo lo veo muy bien al Gobierno, haciendo cosas que no están haciendo otros y que nos sorprenden día a día”, sostuvo, y recalcó que “está teniendo una firmeza que no le conocíamos: nos está salvando la vida”. En contraparte, remarcó que con Macri “estaríamos todos muertos" y que “no habría cementerios para enterrarnos”.

En declaraciones también a El Destape Radio, la militante por los Derechos Humanos remarcó: “Alberto nos está sorprendiendo día a día”. Y recalcó que “el gobierno tiene la sartén por el mango y el mango también”. Además, se refirió a las consecuencias de la situación de desigualdad en relación al virus y la pobreza: “¿Qué le vas a pedir a la gente que se lave las manos si no tiene agua ni jabón? ¿Qué le vas a pedir que se quede en la casa si no tienen ni casa?”, expresó, y agregó: “Hay mucha desigualdad, la pobreza nunca fue tan indigna como ahora”.

En ese sentido, destacó: “Lo que está haciendo el ejército me parece muy bien. Necesitamos al ejército como necesitamos de todo. Me parece bárbaro que la policía tenga el rol de disuadir”. Sobre cómo transita la cuarentena, contó: “Estoy encerrada, pero haciendo de todo”, “Estoy muy bien de salud. Me llaman dos veces por día los médicos. Me cuido mucho. Estoy trabajando un montón”.

Bonafini también pidió al presidente, Alberto Fernández, que "indulte a los presos políticos". Entre otros, se refería al ex vicepresidente Amado Boudou y a ex dirigentes kirchneristas. "Quiero hacerle un pedido al señor presidente. Sé que los presos no quieren indultos porque no cometieron delitos. Pero le pido que indulte a los presos políticos o no como él los considere", afirmó Bonafini en declaraciones a Cítrica Radio.

