“Estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho”, dijo el Presidente

El presidente Javier Milei participó ayer por videollamada de la presentación de un libro en Paraguay y habló, por primera vez, de una posible candidatura a la relección cuando termine su actual mandato. Acaso un tema clave para el futuro de La Libertad Avanza.

“Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho años, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural”, apuntó Milei en la presentación de “Diez lecciones para salir de la trampa populista”, el libro de Eduardo Feinmann.

“Recurrentemente saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en un primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo”, expresó.

Mientras el Presidente delegó en su hermana, y secretaria general, Karina Milei, el armado nacional de La Libertad Avanza – y presumiblemente el diseño de las listas–, el tema de una futura reelección comenzó a instalarse lentamente en los pasillos del poder.

Aunque siempre fue reticente a la “rosca política”, en 2018 ya “el jefe” Karina, junto a Carlos Kikuchi, se ocuparon del armado de LLA en todo el país. En ese momento, corrieron a Ramiro Marra y al peronista Eugenio Casielles de la toma de decisiones (ver nota al lado). Se trata de dos de los padres fundadores del espacio libertario.

Ese enfrentamiento continúa: la secretaria general de la Presidencia lo corrió a Marra de la conducción del bloque en la Legislatura porteña (para poner a Pilar Ramírez) y lo alejó del círculo íntimo del jefe de Estado.

Milei, quien en una parte de la charla dialogó con su par paraguayo Santiago Peña, habló durante varios minutos con Feinmann y también con el conductor local Jorge Torres, con quien se enojó. Incluso lo acusó de no estar “a la altura de poder dialogar con un Presidente”. “Le pido por favor que no me insulte”, se quejó el libertario.

“¿Cómo se llama el otro panelista?”, expresó. Feinmann se lo presentó como “un gran periodista de Paraguay”. Pero el enojo siguió: “Jorge, me parece que tu apreciación es absolutamente y hasta casi rayando la grosería”. Campos ensayó una defensa y sugirió que tal vez Milei no lo había comprendido. El Presidente redobló la apuesta: “Le pido que sea más respetuoso al hacer un planteo, porque ha sido profundamente ofensivo. Y le pido que no me insulte, lo entendí perfectamente. No es que yo no lo entendí, usted se comportó como un grosero”.

En otro tramo de la charla destacó que está haciendo “el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI. No solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando”. “Si todos esos instrumentos estuvieran en aplicación, en 20 años Argentina alcanzaría un PIB como el de Alemania”, especuló. Y cerró: “Argentina es un strong vibe para la inversión de largo plazo y en infraestructura”.