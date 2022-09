Expectativa en los mercados, luego del feriado, y por el viaje de Massa a los EE.UU.

La apertura de los mercados mañana genera tensiones en el gabinete económico, ya que con el feriado del viernes pasado decretado por el presidente Alberto Fernández tras el ataque a la vicepresidenta no hubo operaciones locales.

Es que justo mañana llegará a Washington, donde el martes tendrá una seguidilla de reuniones con empresas de los Estados Unidos a las que buscará seducir para que inviertan en Vaca Muerta. Luego volará a Houston, la meca de las petroleras estadounidenses, con el mismo objetivo y, finalmente tendrá el plato fuerte de su visita a EE.UU.: el encuentro con el Fondo Monetario a quien le pedirá benevolencia con las pautas inflacionarias y el nivel de desnutridas reservas del Banco Central.

Hay un dato alentador. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, mostraron alzas en la ronda del viernes aunque los bonos domésticos que cotizan en la plazas extranjeras cayeron. A pesar de que hubo un día en rojo en la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que son negociadas en dólares lograron diferenciarse.

Y este escenario además coincide con la tendencia hacia la baja con la que viene operando el dólar blue desde el comienzo del mes. El jueves cerró la jornada a $ 286. Y el viernes el dólar cripto, que nunca duerme aunque no haya jornada formal, se vendió $ 7 abajo.

Por otro lado, el amplio repudio del sector empresario al atentado llevó calma a los mercados internacionales, así como también los rechazos de los líderes políticos latinoamericanos, por ejemplo y del propio papa Francisco.

Empresarios de diversos sectores manifestaron su enérgico repudio al ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien brindaron su apoyo, y reclamaron un rápido esclarecimiento del hecho.

Así se pronunciaron, entre otras la Unión Industrial, IDEA, el Foro de Convergencia, y la Bolsa de Cereales que en un comunciado señaló que “instamos al diálogo como valor básico para arribar a consensos que nos permitan emerger de la profunda crisis en que nos encontramos”.

Massa en su mochila llevará la lupa centrada sobre el volumen de vencimientos que el país acumula hasta fin de año.

La Argentina deberá afrontar vencimientos de deuda con el FMI por US$ 8.200 millones en lo que resta del año, por lo que es indispensable lograr que el organismo confirme un desembolso por casi la mitad de esos fondos, indicó un reporte privado. Según un informe de la Fundación Mediterránea, el saldo de las turbulencias financieras que se iniciaron a principios de junio no ha sido neutro.

Así, el sector público “ha quedado más endeudado, las reservas del Banco Central más flacas y las expectativas de los agentes económicos más sensibles a cualquier contratiempo”. “El impulso fiscal voluntarista del primer semestre, su financiamiento inflacionario y el deterioro adicional en los precios relativos no hicieron más que definir un piso cada vez más elevado para la tasa de inflación”, indicó.

Obviamente que todas estas opiniones y los coletazos del atentado contra la vicepresidenta el jueves estarán informalmente en la mesa de negociación con el ministro.

Por ejemplo, el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel afirmó recientemente que la Argentina “necesita una devaluación” y criticó al Gobierno porque no la quiere aplicar por temor a que se acelere la inflación. “El Gobierno no quiere devaluar, se rehúsa a devaluar, y lo que Argentina necesita es una devaluación”, insistió el economista.

Kiguel, director ejecutivo de la consultora Econviews, dijo que “el Gobierno no quiere devaluar por miedo a que se vaya a la inflación, con consecuencias en complicaciones sociales en un país con 40% de pobres”.

El economista reclamó la aplicación de la devaluación, en una exposición ante inversores en Uruguay, luego de que el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre cambios en el mercado cambiario.