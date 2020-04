Los desacuerdos entre la oposición y el oficialismo para volver a sesionar en el Congreso derivaron esta semana en un cruce entre Facundo Suárez Lastra y el gremio legislativo. Durante su participación en un programa de televisión, el diputado radical aseguró que el Congreso estaba cerrado y apuntó contra Sergio Massa como máximo responsable. La respuesta llegó desde la Asociación del Personal Legislativo (APL), quienes repudiaron y desmintieron sus dichos. El exintendente de la Ciudad no se quedó callado y los acusó de tener "animosidad política".

Todo comenzó en el programa Animales Sueltos, que conduce Luis Novaresio, cuando analizaban el rol del Parlamento en medio de la pandemia por el coronavirus. "Lo que hizo (Massa) fue cerrar el Congreso de la Nación el primer día, sin facultades para hacerlo, puso en licencia a todo el personal administrativo. Lo cerró, él lo abre y va él. Y se pasan gastando a los demás porque no están cuando él cerró todo", cuestionó Suárez Lastra.

El periodista interrumpió al legislador para aclararle que "el Anexo y el Palacio están abiertos" y que "cada diputado tiene las llaves de su oficina si quiere ir", según le habían informado. "No es lo que yo he leído por los diarios, está cerrado", respondió el radical y provocó el repudio en las redes sociales. Horas más tarde, el gremio que nuclea al personal legislativo emitió un comunicado en el que repudiaron "enérgicamente" sus declaraciones y aclararon: "El Congreso no está cerrado".

APL REPUDIA DECLARACIONES DE UN DIPUTADO NACIONAL: “EL CONGRESO NO ESTÁ CERRADO”.



La Asociación del Personal Legislativo (@apl) repudia enérgicamente los dichos formulados recientemente en un programa de TV por el diputado nacional y ex intendente porteño Facundo Suárez Lastra pic.twitter.com/rhBVP50AJl — Norberto Di Próspero (@Diprosperoaplok) April 22, 2020

"Con un desconocimiento sorprendente sobre el actual funcionamiento del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara que integra, sostuvo con liviandad y en forma temeraria y lamentable, que el Parlamento se encuentra 'cerrado' a causa de la pandemia que atravesamos, de lo cual se enteró por los diarios y no porque fue a cumplir sus funciones como legislador, según él mismo manifestó. La errónea información tiene más impacto porque salió de boca de un diputado nacional, quien por lo visto ignora que puede acceder a su despacho si lo desea", expresó Norberto Di Próspero, secretario general de APL en su cuenta de Twitter.

Di Próspero aclaró que "el presidente de la Cámara baja concurre asiduamente a cumplir sus funciones y en las últimas semanas participó de las reuniones que efectuaron distintas comisiones por videoconferencia", y concluyó: "Declaraciones que conllevan una mala intencionalidad política lo único que hacen es aumentar la angustia de la sociedad que está en cuarentena para preservar la salud pública".

Mi respuesta al comunicado que compartieron hoy @Diprosperoaplok y @APLCongreso sobre mis declaraciones sobre el funcionamiento del Congreso —> pic.twitter.com/t8RVF7bvi3 — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) April 23, 2020

Suárez Lástra también usó sus redes sociales para responderle al gremio: "No puedo dejar de manifestar el asombro que me generó la manifestación de tanta animosidad política". Además, reiteró su postura contra Massa porque, según denunció, "jamás convocó a una sesión alguna durante el aislamiento".

"Lamento la animosidad política que refleja su comunicado y aprovecho este medio para reiterar mi posición personal, y la del bloque que intregro, de exigir el inmediato funcionamiento en sesiones presenciales de la Cámara de Diputados", cerró.

DR/FF