El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a cómo ocurrió su salida del Gobierno de Alberto Fernández, en medio de la causa denominada “Vacunatorio VIP” durante la pandemia de Covid. En esa línea, manifestó que "no lo dejaron defenderse" y apuntó contra el periodista Horacio Verbitsky, que al contar había hablado con el exfuncionario para recibir la vacuna desató el escándalo.

"Me abandonaron políticamente", comenzó diciendo el extitular de la cartera sanitaria. "La jueza archivó la causa y dijo que no había ningún delito. Estoy en paz con mi conciencia”, sostuvo en una entrevista con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en Radio con vos.

Ginés González García: "En vez de darme la oportunidad de explicar lo del vacunatorio, el Gobierno pidió mi renuncia"

Sobre la manera en que el expresidente manejó la situación, comentó que no le pareció justificable ya que “si uno tiene que conducir, tiene que bancar”. Además, reveló el diálogo que mantuvo con Fernández en 2021, luego de que se conociera la denuncia: “Le dije a Alberto que me declararon culpable antes de que yo me pudiera defender".

En febrero de ese año, Verbitsky había confesado en el programa Habrá Consecuencias (El Destape), donde trabajaba como columnista, que iba a esperar para darse la vacuna pero después cambió de opinión. "Decidí vacunarme, hablé con mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes de que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", había revelado.

"Recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores al Ministerio de Salud y que fueras a darme la vacuna", agregó el periodista, al mismo tiempo que indicó que supuestamente en ese edificio funcionaría una especie de "Vacunatorio Vip" donde accedían al suero -que hacía poco comenzaba a aplicarse- famosos o personas que tenían "llegada directa" a las autoridades.

Sobre aquellas declaraciones del director de Cohete a la Luna, el exministro sostuvo que “mintió dos veces", y afirmó que nunca tuvieron una relación de amistad: "Mintió primero diciendo que era amigo mío y segundo diciendo que lo vacunaron por ser amigo mío".

Horacio Verbitsky.

"Yo nunca me llevé bien con Verbitsky. Es más, me hizo una denuncia en mi gestión anterior ante la OEA (Organización de Estados Americanos), que no le dieron bolilla. Lo del vacunatorio me mató, es obvio, pero además me mató que no me dejaron explicar”, subrayó el médico sanitarista.

"No hice nada y no dije nada hasta el día de hoy. Me dicen que Verbitsky me hizo una cama, no sé si es cierto o no, no tengo ninguna prueba de esto”, añadió al explicar que inmediatamente le manifestaron desde el Ejecutivo que "tenía que renunciar", por lo que quedó "maniatado".

Por último, concluyó: "Es tan absurdo que un tipo que se supone que le hiciste un favor salga a decirlo por radio, sabiendo que va a derivar en un escándalo. ¿Por qué lo dijo? Además, nadie se lo había preguntado".

