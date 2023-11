Horacio Verbitsky no cree que con el gobierno de Milei haya un riesgo de una revisión del pasado que absuelva a los genocidas, pero sí advierte que puede haber aumento del autoritarismo en temas del presente y el futuro. “Hay amenazas, golpes, los Falcon verdes de la dictadura, la frase de Macri sobre los orcos”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Horacio Verbitsky es escritor y defensor de los Derechos Humanos. Fue presidente del CELS durante muchos años. Actualmente es director y fundador del exitoso portal El cohete a la luna. Integró la junta directiva de la División Latinoamericana de la ONG, Human Rights Watch. Militó en la izquierda peronista durante la dictadura junto con Rodolfo Walsh, con quien puso el pie la agencia de noticias clandestinas que denunciaba, mediante sus cables, la represión ilegal durante el gobierno militar. Su libro “Robo para la Corona”, fue distinguido por un premio Perfil en el evento por los 40 años de la democracia.

Victoria Villarruel, la primera vicepresidenta negacionista de la dictadura

El tema de la dictadura está volviendo a ser discutido fuertemente. Seguramente, la sociedad argentina tenga lo suficientemente desarrollados los anticuerpos como para que no haya temor de una regresión a un gobierno autoritario. Hoy entrevistamos a un profesor de la John Hopkin University, que dijo que “si la democracia sobrevivió al bullying polarizante de Cristina, no veo por qué no sobreviviría al gobierno de Milei". ¿Creés que corresponde temer la posibilidad de una regresión a un gobierno autoritario?

En primer lugar te quiero agradecer por la ceremonia de ayer. Que en este momento la Editorial Perfil otorgue premios a las instituciones y personas a las que el jurado eligió, y el discurso tuyo en el cierre de la actividad de ayer, me resultan muy estimulantes y son parte de lo que yo creo que es la resiliencia de la sociedad argentina frente a la reaparición de planteos reivindicadores de la dictadura, negacionistas, procuradores de la impunidad, etcétera.

José Ignacio López

Antes del discurso de cierre de Jorge Fontevecchia, hubo una intervención muy interesante de José Ignacio López, que es un periodista muy vinculado a la Iglesia Católica que, trabajando en el diario La Nación, donde escribía la columna de asuntos religiosos, se animó a hacerle una pregunta al dictador Videla.

Aquella pregunta que dio lugar a la respuesta histórica en la que Videla dice que el desaparecido “no existe, no está”. A partir de allí, López adquirió una estatura moral muy importante. No hizo la pregunta en forma estridente, no fue agresivo, pero hizo la pregunta, y eso, en ese momento, era inconcebible. Luego fue vocero presidencial de Raúl Alfonsín, y tuvo un comportamiento realmente muy democrático durante esos años. Un modelo de vocería que, lamentablemente, no se ha replicado en los años posteriores.

José Ignacio López dijo que se habían logrado muchas cosas en 40 años de democracia y que ahora no se trata de defender eso que ya está logrado, sino de ampliar a nuevos derechos. Jorge le contestó que él está muy preocupado por la regresión autoritaria que percibe, por el negacionismo, contó la historia de la Editorial Perfil, que, de las que fueron perseguidas por la dictadura, es la única que persiste hasta el día de la fecha, aunque creo que Crónica también entra en esa categoría, pero es válido lo que dijo.

La historia del CELS | Perfil

Yo creo que las dos posiciones son válidas. Me parece que tiene razón José Ignacio cuando dice que hay que procurar la ampliación de derechos en esta nueva etapa, y también tiene razón Jorge cuando plantea los riesgos de una involución. Ahora, en mi opinión, creo que esta involución no va a incluir la impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, porque hay en la sociedad argentina una resiliencia muy grande.

El acto de ayer terminó, de manera muy encantadora, con un concierto de la orquesta de adolescentes villeros de la 1-11-14. Para mí eso forma parte de esta resiliencia de la sociedad argentina, que aún en las condiciones más precarias de vida, se forme una orquesta y hagan conciertos. Aunque tal vez algunos de esos chicos hayan votado por Milei, pero no lo hicieron porque reivindica la dictadura o porque Victoria Villarruel quiere plantear la impunidad, sino porque la distribución del ingreso durante los últimos 8 años ha sido profundamente regresiva y los jóvenes no tienen un horizonte vital de crecimiento, de superación de la situación de sus familias, la vieja historia del ascenso social que caracterizó a la Argentina. Si votaron por Milei, fue por eso, y yo no veo que haya un contexto para revertir los castigos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Minuto a minuto: cómo fue el golpe del 24 de marzo de 1976 | Perfil

El antecedente del intento que hizo el gobierno de Macri, con la complicidad de la Iglesia Católica y de la Corte Suprema de Justicia, de aplicar el 2x1 para quienes ya estaban condenados, fracasó estrepitosamente porque hubo una reacción masiva de la sociedad argentina que hizo que tuvieran retroceder, y en 24 horas, por unanimidad menos uno, el Congreso aprobó una ley interpretativa que echó por tierra ese intento. Un solo diputado, el salteño Alfredo Olmedo, el de la campera amarilla, el que siembra soja en las banquinas y se pelea a gritos con su esposa en la puerta del hotel alojamiento donde está entrando con su amante, ese personaje de cuarta categoría. Me parece que eso sigue vigente.

Respecto al gobierno libertario que se avecina, hace diez días, más o menos, Alberto Benegas Lynch hijo reiteró en un reportaje en La Nación su absoluto rechazo hacia la impunidad a los crímenes de la dictadura, y contó que después de escuchar la confesión del capitán Adolfo Scilingo en 1995, se levantó, fue al baño y vomitó del asco que le había producido. Él escribió dos libros repudiando los crímenes de la dictadura y diciendo que no tenían perdón.

Se entregaron los Premios Perfil 2023, con los 40 años de democracia como trasfondo

En cuanto a Victoria Villarruel, me parece que es una persona suficientemente inteligente como para intentar un ataque lateral al tema. Ella, por cierto, reivindica lo actuado por la dictadura. En los mismos términos que Milei, piensa que hubo una guerra, que se cometieron “excesos”, es sobrina de uno de los jefes del terrorismo de Estado que estaba procesado pero por un estado de demencia senil no se realizó el juicio. Es hija de un carapintada que fue el segundo de Aldo Rico en la Compañía de Comandos en Malvinas, y es nieta de un almirante historiador de la Armada Argentina.

Si bien participó en algunas movilizaciones con Cecilia Pando en las cuales se pedía la libertad para los condenados, luego entendió que esa era una vía cerrada, y sobre todo a partir del 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó, en la causa en la que desde el CELS llevamos la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ahí, Villarruel tomó una nueva línea, en la cual fue acompañada por el diario La Nación, donde lejos de pedir la impunidad para los militares perpetradores de los delitos, lo que se reclama es el reconocimiento para las víctimas de la guerrilla y, eventualmente, juicio y castigo para los guerrilleros. Una forma inteligente de atacar el tema, una forma lateral, con el discurso de la “memoria completa”, respaldado por el entonces cardenal Bergoglio.

Pro militares y antimapuche: quién es Victoria Villarruel, la elegida de Milei para la Vicepresidencia

Villarruel creó un centro de estudios con un nombre y una metodología copiada del CELS, a tal punto que en alguna nota periodística se lo menciona como “el CELS de los militares”. Hasta ahora, esa línea ha fracasado, porque han intentado abrir una serie de causas y, permanentemente, en las distintas instancias judiciales, se les ha dicho que esos no son crímenes contra la humanidad ni crímenes de guerra. Son actos penalmente punibles, pero que están prescritos, proque han pasado tantos años. Además, el grueso de quienes participaron en esos episodios ya han sido castigados, pero fuera de la ley, porque han sido secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura.

Entonces, lo que les queda es inventar causas presuntas, falsas. Por ejemplo, a mí han intentado involucrarme en la causa por el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal, con el que no he tenido nada que ver. Incluso Ceferino Reato, el investigador periodístico que ha reinstalado el tema, dice que no encontró un sólo elemento que me involucre, aunque después dice que deberían llamarme a declarar, lo que es una incoherencia entre su rigurosa investigación y la ligereza de sus conceptos político-ideológicos.

Ricardo Bussi negó que durante la última dictadura haya existido un plan sistemático de desaparición forzada

En síntesis, ni siquiera en La Libertad Avanza hay unanimidad y claridad respecto a lo que se puede hacer en ese sentido. Por supuesto que quienes están detenidos en prisiones o en prisión domiciliaria ven la llegada del nuevo gobierno con expectativas y creen que puede existir alguna posibilidad de reversión de su situación, y argumentan algunas cosas legítimas, como que hay gente que está detenida hace muchos años sin condena. Ahora, eso no se le puede reprochar ni a los organismos de derechos humanos, las víctimas ni los gobiernos recientes. Eso es culpa del sistema judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Casación Penal, en segundo lugar, que han constituido un embudo en el cual no confirman las condenas pronunciadas por los tribunales orales. Con lo cual, las causas no están cerradas, no hay condenas definitivas. Pero son causas donde se investigó a fondo, se recolectó toda la prueba, se condenó a los responsables, y la Casación y la Corte Suprema no las confirman. Lo que hay que hacer es presionar para que confirmen esas condenas, o para que las revoquen en caso que sea necesario, pero lo conviertan definitivamente en cosa juzgada.

Javier Milei y Victoria Villarruel

Esa es mi opinión sobre el tema. Sí creo que puede haber una regresión autoritaria fuerte, no en el tema de revisión del pasado, sino en temas del presente y el futuro. Hay amenazas, golpes, los Falcon verdes de la dictadura, la frase de Macri sobre los orcos, hay una amenaza de reeditar la Legión Patriótica Manuel Carlés. María Eugenia Talerico dijo que hay que preparar los lugares de detención. En ese sentido comparto plenamente tus temores, aunque creo que no les va a resultar fácil hacerlo.

¿Qué son los "orcos" de los que habló Mauricio Macri? | Modo Fontevecchia

No sé si te acordás que Rodríguez Larreta había dicho ante los dichos de Patricia Bullrich que “si una movilización de cien personas corta el tránsito se la puede disolver con la policía, pero si son cien mil no se puede hacer nada”. En tanto las respuestas a las políticas de Milei sean masivas, tampoco, en ese caso, van a lograr lo que se proponen.

FM JL