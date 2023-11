Sebastián Mazzuca: "Mientras la represión sea dentro de la ley no podemos hablar de dictadura"

Sebastían Mazzuca no cree que las declaraciones resonantes de Javier Milei en la campaña se vean reflejadas en su gobierno y le restó importancia al sector negacionista encabezado por Victoria Villaruel. “Creo que en esta transición se diluye ese 'masserismo' que vimos en la coalición electoral”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sebastián Mazzuca es politólogo, doctor en ciencias políticas, tiene un máster en Economía en la Universidad de California y actualmente es profesor de economía en la Universidad John Hopkins. Tras los resultados electorales, Sebastián Mazzuca publicó un artículo en el que advierte que "si la democracia sobrevivió al bullying polarizante de Cristina, no veo por qué no lo haría al estilo de Milei"

Ayer, Horacio Verbitsky me decía que se sentía optimista con los anticuerpos que había desarrollado la sociedad para resistir cualquier forma de autoritarismo. En cierto punto, entiendo que coincide con la postura de tu artículo titulado "No sos la dictadura". ¿Considerás que Victoria Villarruel sí lo es?

Hablar de dictadura requiere de unos cuidados muy grandes. Implica represión, eliminación de las elecciones y la suma del poder público.

Tenés razón, podemos reducir la pregunta a la dictadura como una metáfora del uso de la violencia física para resolver problemas.

En ese caso hay una incógnita, aunque creo que hay cosas que podemos saber: Javier Milei va a intentar un programa de recuperación económica, estabilización y luego crecimiento que implica el recorte de gastos. Para algunos serán derechos y para otros, privilegios. Eso va a provocar resistencia. Lo que no sabemos es cómo se va a manifestar esa resistencia y cómo va a responder Milei.

Si nos encontramos con un nivel de represión de la protesta un poco mayor que el que conocimos en los últimos 20 años, de todas maneras no deberíamos decir que es una dictadura. Siempre y cuando la represión sea dentro de la ley.

Esto también forma parte del mandato por el que Milei se siente votado y es el lo que mucha gente pidió: basta de piquetes y un programa económica más racional.

Ya hay movimientos que uno podría denominar como destituyentes desde antes que el presidente asuma y también creo que está el mandato de "dejar gobernar". Por lo tanto, seguramente veamos algo de represión dentro de la ley.

Además, estamos viendo que Milei está haciendo un montón de política. Dice que no es gorila, busca aliados peronistas y, teniendo en cuenta que el peronismo está acéfalo, no le va a ser difícil a Milei encontrar apoyo.

En principio, creo que va a haber mucha política, algo de represión porque está en el mandato en caso de protestas que sean alevosamente destituyentes o que intenten boicotear el programa económico.

En el programa de Javier Milei está implícito un reacoplamiento a occidente, a las finanzas internacionales y a la apertura de mercados. Cuanto más intensas sean las conexiones que el gobierno establezca con occidente, más son las inmunidades externas para una dictadura.

Esto no es Chávez que logró hacer una dictadura desacomplándose de occidente, si uno se acopla a las democracias occidentales también tiene un anticuerpo adicional contra la concentración de poder.

¿Por qué creés que La Libertad Avanza colocó el tema de la dictadura en la campaña y hasta el propio Javier Milei repitió la frase de Massera acerca de la guerra y los excesos?

Tendría que pensar un poco la respuesta, pero creo que una persona que saca un 55% de los votos tiene razones estructurales para pensar que no le conviene abolir la democracia. Las mayorías no suelen abolir las democracias, sobre todo si se acoplan a las democracias de occidente.

La asociación entre Javier Milei y su vicepresidenta le pone los pelos de punta a más de un defensor de los derechos humanos y con buenas razones y argumentos.

Aquella declaración que hizo Milei no la termino de entender porque el foco tenía que estar dentro de la calamidad económica. Por más que Sergio Massa haya sido moderado, las políticas fueron extremistas en el sentido de que nos llevaron a una crisis económica extrema de pobreza, de inestabilidad y de irresponsabilidad fiscal.

Ocuparse de eso, debió ser suficiente material de campaña, supongo que él habrá visto un nicho electoral que le daba resultados, hay que recordar que era un partido con dos fosforitos. Es leal el nicho que conquistó a través de Victoria Villarruel pero ahora está haciendo una transición de coalición electoral a coalición de gobierno y llega el turno de priorizar las políticas y el poder con el que va a poder llevar a cabo su programa que estará medido por el éxito de su economía.

El otro día hablábamos con Andrés Oppenheimer y él analizaba que los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, cuando no tienen muchos recursos, buscan captar votos a partir de frases polémicas y resonantes para llamar la atención en los medios de comunicación y luego victimizarse. Podría haberse tratado de una estrategia de campaña por parte de Milei, y coincido con usted en qué ahora se trata de otra persona que tiene que gobernar.

Claro, esa es la diferencia entre la coalición electoral y la coalición de gobierno. Creo que en esta transición se diluye ese "masserismo" que vimos en la coalición electoral.

De todas formas, me pregunto si el origen de Villarruel y su provocación para estar presente en los medios, no tiene detrás una queja de la sociedad hacia la cooptación del movimiento de los Derechos Humanos por parte del kirchnerismo, al que nunca contribuyó, salvo a último momento. Al igual que Milei, el kirchnerismo también buscó aliados, a veces los pagó con cash de forma torpe y veloz.

Tal vez, exista un componente más sutil de ataque hacia al kirchnerismo marcando su coptación de los movimientos de derechos humanos y el cuestionamiento a un partido que dice que hegemoniza todo lo bueno, lo nacional y lo popular. En principio no me parece mal y me parece una reacción hacia el kirchnerismo que buscó hegemonizar la bondad.

En ese caso, uno podría marcar esto que usted dice, considerarlo una estrategia para buscar aliados, es un análisis que yo comparto plenamente, pero no por eso ponerse a favor de Massera, no sería necesario tanto...

Es cierto. Creo que esto es un debate de intelectuales en el cual no me incluyo porque creo que es un tema demasiado complejo para mí que me dedico a la economía política. Creo que para buscar votos, estos atajos que tomó Milei, los conceptos de "motosierra", y "casta" y las cosas que dijo Villlrruel, le han funcionado electoralmente, pero se van a diluir en la construcción de la coalición de gobierno.

