El reparto de cargos y las promesas sin cumplir ya afectan el eje Milei-Villarruel

El vínculo que supieron construir Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a agrietarse, con signos de tensión, por un combo de motivos en el que sobresale uno básicamente: los lugares de poder para gestionar la Casa Rosada.

La futura vicepresidenta de la Nación pelea por el control de ministerios y se desmarca del frente libertario cuando lo cree necesario, pese a que le genera problemas con su entorno. Otros cuadros de La Libertad Avanza están en la misma sintonía, aguardando espacios para el elenco oficial.

El economista vio en Villarruel a una persona comprometida y leal, con el perfil ideal para acompañarlo en su aventura hacia el gobierno. Entre las opciones que tuvo entre sus manos, que fueron pocas, no dudó y lo anunció en una entrevista, acompañado de la diputada nacional el 15 de mayo pasado: “Es una persona brillante, íntegra y honesta. Además, somos amigos”, justificó, con un elogio incluido. “Mi fuerte es la economía y en el caso de Victoria, su conocimiento en los temas de la seguridad y la defensa son impecables y pocas personas están a su altura”, declaró el presidente electo, sin imaginar los problemas a futuro.

Porque la dirigente, célebre por su defensa del terrorismo de Estado, empezó a ganar cada vez más volumen y peso en LLA, sobre todo tras el debate de vicepresidentes en TN, donde contó con cruces picantes con Agustín Rossi. También, construyó su propia agenda mediática, algo que incluso incomoda a su entorno: como le consta a PERFIL, la dirigente decide con quién hablar sin consulta previa.

Es más, en el búnker que se montó en el Hotel Libertador uno de sus asesores se molestó porque atendió a un medio de feeling con el kirchnerismo. “Ya se lo dije muchas veces, no puede contestarle a cualquiera”, se quejó con furia de por medio. Por si fuera poco, y tras la elección que consagró a Milei como futuro jefe de Estado, empezó a conversar con Guillermo Montenegro, uno de sus hombres de suma confianza, con las máximas autoridades de la cúpula militar. En otras palabras, se movió como una virtual jefa de la cartera de Seguridad y Defensa, dos lugares que aspira a controlar, pero que el líder del frente no se los otorgó porque mantiene negociaciones minuto a minuto con el ala más dura del PRO, que aspira a que Patricia Bullrich vuelva a comandar el área que tuvo en la era Cambiemos. Otro nombre que suena: el de Luis Petri, excompañero de fórmula de la titular del partido amarillo, para Defensa.

Todavía, no apareció la confirmación oficial sobre lo que pasará con dichos ministerios, lo que se sabrá mediante la cuenta denominada “presidente electo”. Pero lo que sí existe es una rispidez en pleno aumento entre presidente y vice, algo que señalan aquellos que pudieron pasar por el piso 21 del hotel del centro porteño, que no vieron a Villarruel en la mesa chica de toma de decisiones del “león”. Bajo este contexto, crece la versión de que la próxima titular del Senado, por la indefinición de su jefe político, es capaz de anunciar en su cuenta de X, y sin pedir permiso, quién debería estar al mando de Seguridad y Defensa, lo que generaría un conflicto al por mayor entre los máximos exponentes del gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Ante la consulta de este medio, no hubo respuestas por parte de la dirigente de LLA.

Por otro lado, hay ciertos cuadros del frente libertario que mantienen expectativas por ocupar puestos en el Estado, con paciencia. Estuvieron al lado del actual legislador nacional durante toda la campaña y, cuando tienen la posibilidad de verle la cara, esperan una definición que todavía no llega aunque son conscientes del ritmo frenético de conversaciones pendientes que hay entre el partido que tomará el gobierno y los socios electorales. Remarcan que, en los próximos días, habrá novedades. Y que serán comunicadas desde X.