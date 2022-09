El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó que denunciará a Nik por un chiste del dibujante en el que usó el atentado contra la vicepresidenta para criticar a CFK y a Alberto Fernández. El creador de Gaturro le respondió: "Nos quieren amordazados".

El domingo por la noche, Dalbón publicó en Twitter una foto de la viñeta realizada por Nik que salió en el diario La Nación. En la historieta titulada "Banda", se ve a Gaturro, como espectador, junto a un policía que habla con un periodista. "Dos lunáticos con un plan imposible, ridículo, inverosímil... un hombre y una mujer que pusieron en peligro a toda la Argentina", expresa el uniformado.

A lo que el periodista, creyendo que se refería a los detenidos por intentar asesinar a Cristina, pregunta: "¿La banda de los copitos?". "No", contesta el policía. Es que detrás de ellos aparece Cristina Kirchner llevando de la correa a Alberto Fernández, en una clara postura del dibujante sobre quién cree que lleva las riendas del Gobierno, además de dejar en claro el chiste que buscaba señalar el humorista gráfico.

El dibujo de Nik por el que Gregorio Dalbón lo denunciará.

Dalbón: "Basta de faltarle el respeto gratuitamente al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner"

"Esto no es chiste. Por tal motivo en nombre propio a falta de un “fiscal”iniciaré la denuncia correspondiente. Basta de faltarle el respeto gratuitamente al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Espero nos acompañen los organismos de Derechos Humanos", escribió Dalbón y mencionó al secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla.

Luego, en la mañana de este lunes, llegó la respuesta de Cristian Dzwonik: "Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, me quiere llevar a juicio por este chiste. Ojalá lo haga. Sería histórico y un escándalo mundial sin precedentes. Nunca en la Historia Moderna se castigó la libertad de expresión. Así nos quieren Dalbón y Cristina, amordazados".

Nik, contra Aníbal Fernández: "Mis hijas lloraban y no querían ir al colegio"

Nik: "Dalbón, con la libertad de expresión, no"

"Como sociedad, cansados como estamos de tantos atropellos a nuestras libertades, a nuestros derechos… ¿No habría que explicarles cómo funciona la libertad de expresión? Nos empobrecieron, NO nos cuidaron en Pandemia… ¿Ahora también nos quieren quitar la libertad de opinar?", aseguró Nik.

Después, el dibujante siguió su descargo con otra ilustración de Gaturro: "Dalbón, con la libertad de expresión, no. No. No". "Ahora quieren cercenar la libertad de expresión. PRIMERO, se meten con tus HIJOS, ahora se meten con tu trabajo, con la libertad de opinar. Cada vez VAN POR MÁS", siguió recordando el cruce que tuvo con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Mediación entre Aníbal Fernández y Nik: "Me disculpé y hubo un acuerdo"

En diálogo con C5N, Dalbón reiteró que denunciará a Nik: "No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen esto, ridiculizando a la víctima, revictimizándola y tomándole el pelo al Presidente. Esto ridiculizó y revictimizó a la vicepresidenta".

"Se está naturalizando que cualquiera puede tomarles el pelo al Presidente y a la vicepresidenta, aún después de haber sufrido y ser víctima de una causa", comentó.

Dalbón a Nik: "Vas a aprender a respetar a las mujeres"

Luego, el abogado retomó la batalla en Twitter: No fue chiste el atentado a @CFKArgentina vas a aprender a respetar a las mujeres. Podes disculparte públicamente. Sino no te preocupes que nadie cercena tu libertad, seguí faltándole el respeto al Presidente y a Cristina, gratis no será, te equivocaste feo".

Inmediatamente después, le citó a Nik una frase que Dalbón adjudicó a la ex primera ministra de Alemania, Angela Merkel: "La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el ODIO".

Gregorio Dalbón.

Mientras que Cristian Dzwonik también apuntó a Alberto Samid por criticar su dibujo. "Mirá que lindo muñeco este Nik. A esta altura, si le decís plagiador es un elogio", dijo "el Rey de la Carne".

"Ahora también lo mandan a Samid a insultarme. Sr Abogado Dalbón… ¿Además de hacerme juicio a mí por expresarme libremente, por qué no investiga un poco a Samid, un señor que estuvo preso, prófugo de la Justicia por negrear su economía, y ahora DEFIENDE “misteriosamente” a ustedes??", dijo el dibujante.

Silvana Giudice y Milei salieron a defender a Nik

Tras viralizarse el cruce, la ex diputada nacional Silvana Giudice salió a defender a Nik: "La caricatura como forma de expresión está protegida por la CN y los tratados de DDHH según establece fallo Pando c/R Barcelona de la CSJN de 2020. [email protected] la denuncia con que Dalbón lo amenaza es una burrada, pero reviste gravedad por el intento de censura que implica".

Por su lado, el diputado nacional Javier Milei también repudió al abogado de CFK: "Dalbón, te cuento que aún si el dibujo fuera una falta de respeto, faltar el respeto no es un delito. Si lo fuera todos ustedes estarían presos hace años ya que le vienen faltando el respeto a todo el pueblo argentino con sus comportamientos de casta y políticas empobrecedoras".

