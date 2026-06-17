El Gobierno de La Rioja dispuso un asueto administrativo y educativo para la mañana de este miércoles luego de la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026. La decisión fue comunicada a través de las redes oficiales del Ejecutivo provincial poco después de finalizado el encuentro y generó diversas reacciones.

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Según se informó, la medida alcanzó a los organismos de la administración pública provincial y a las instituciones educativas del turno mañana. En cambio, las actividades previstas para la tarde se desarrollarán con normalidad.

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Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo del asueto fue permitir que la población pudiera extender los festejos por el resultado obtenido por el conjunto nacional. En el comunicado difundido durante la madrugada, las autoridades señalaron que la celebración responde a “un momento de felicidad colectiva” y remarcaron que el triunfo deportivo representa “un motivo de orgullo” para los habitantes de la provincia.

Asimismo, el Gobierno aclaró que los servicios esenciales continuarán prestándose mediante guardias mínimas, con el fin de garantizar la atención a la población durante las horas alcanzadas por la medida.

No obstante, algunos organismos optaron por no adherirse al asueto. Entre ellos se encuentra la Administración Provincial de Obra Social (APOS), que mantuvo su actividad habitual durante la jornada.

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La decisión despertó comentarios a favor y en contra en las redes sociales. Entre las voces que se pronunciaron sobre el tema estuvo la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien expresó que, si bien celebraba el triunfo de la Selección, consideraba que la mejor manera de festejar era continuar con las actividades laborales.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será el lunes frente a Austria, desde las 14, en la ciudad de Dallas, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.