Javier Milei le tomó juramento a Carlos Presti como ministro de Defensa

El presidente Javier Milei le tomó juramento al militar Carlos Presti como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional.

Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia exprés en la que Presti fue acompañado por funcionarios del Gobierno, familiares, amigos y efectivos de las fuerzas.

El flamante funcionario cuenta con firma en la cartera desde el jueves 11, pero este viernes quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.

Su nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición y algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir al cargo en el Poder Ejecutivo.

Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.



Noticia en desarrollo...