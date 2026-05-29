Javier Milei se reunió con el magnate Maurice Ostro por inversiones tecnológicas y recibió a grandes laboratorios

La Casa Rosada cerró la semana con una agenda económica y visitas internacionales de peso. Javier Milei recibió este viernes al empresario y gemólogo británico Maurice Ostro, quien aterrizó en Buenos Aires con la firme intención de instalar centros digitales de procesamiento de datos. El proyecto busca aprovechar el paraguas legal del nuevo Super RIGI, una herramienta clave que el oficialismo utiliza para seducir a los capitales extranjeros y anclar desembolsos millonarios en el sector tecnológico.

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