viernes 29 de mayo de 2026
POLITICA
Encuentros en Casa Rosada

Javier Milei se reunió con el magnate Maurice Ostro por inversiones tecnológicas y recibió a grandes laboratorios

El Presidente sumó a un empresario británico interesado en instalar centros de datos bajo el Super RIGI, quien además le obsequió joyas exclusivas. Apenas horas después, directivos farmacéuticos anunciaron desembolsos por 8.000 millones de dólares para el país.

Maurice Ostro 20012026
Maurice Ostro | Wikipedia By Byronstone2011

La Casa Rosada cerró la semana con una agenda económica y visitas internacionales de peso. Javier Milei recibió este viernes al empresario y gemólogo británico Maurice Ostro, quien aterrizó en Buenos Aires con la firme intención de instalar centros digitales de procesamiento de datos. El proyecto busca aprovechar el paraguas legal del nuevo Super RIGI, una herramienta clave que el oficialismo utiliza para seducir a los capitales extranjeros y anclar desembolsos millonarios en el sector tecnológico.

En desarrollo...

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