Javier Milei y la dolarización: "El que gana mil dólares va a seguir ganando mil dólares"

Javier Milei salió con los tapones de punta contra los economistas que públicamente se expresaron en contra de su plan de dolarización de la economía y dijeron que perjudicaría a los trabajadores, ya que cobrarían menos. "Es mentira que tu salario caería, es el salario que tenés hoy", afirmó durante una entrevista.

El economista y candidato a presidente por La Libertad Avanza sostuvo este lunes que es una "mentira" que los salarios van a caer si se aplica su plan que busca adoptar la moneda extranjera. "La realidad es que no entienden la naturaleza de la cuenta. Siempre dijimos que la cuenta se hace basándose en el valor de mercado", manifestó.

En esa línea, agregó que "cuando computas, es mentira que tu salario caería, es el salario que tenes hoy. Si vos lo vas a hacer al (tipo de cambio) oficial, te están mintiendo". Y fue claro ante una pregunta concreta respecto de si quien hoy gana mil dólares seguirá ganando lo mismo: "La persona que hoy gana mil dólares va a seguir ganando mil dólares".

Ambiciones y falacias libertarias

Así lo afirmó ante una pregunta de Esteban Trebucq (FM 107.9), donde también le consultaron cómo hará para conseguir los billetes que hoy, es sabido, escasean. "Eso no es un problema, se puede hacer un pedido a EE.UU. para hacer un canje de billetes y utilizar medios electrónicos".

Milei anticipó que pronto anunciará a su candidato a gobernador de PBA.

"La gente no está en condiciones de seguir aceptando que la saqueen. No estamos tomando consciencia de que la gente está harta de ser estafada. La gente se cansó de los políticos, y no entienden eso y son capaces de recurrir a cualquier tipo de falacia, hasta ataques contra la persona", manifestó.

Quién será el candidato de Milei en PBA

Por otra parte, el economista reafirmó que tiene elegido al candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires e insistió con que se trata de un hombre que no es Fernando Burlando.

"Tenemos definido el candidato a gobernador de PBA y varios puestos para diputados nacionales, es hombre el gobernador, no es un actual legislador", aseguró.

Milei dijo que "lo estaremos anunciando en estos días", y anticipó que "tenemos un montón de cosas para anunciar, pero hay que buscar la forma de hacerlo para que las personas puedan internalizar la información. Vamos eligiendo en qué momento anunciar las cosas para que se pueda asimilar lo que hacemos".

La CGT cortó diálogo con Javier Milei, Patricia Bullrich y José Luis Espert

Hace varias semanas que se especula con quién será la persona elegida por Milei para enfrentar la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires, donde, hasta el momento, se sabe que acompañará con su nombre a la persona elegida. También que su compañera de fórmula será la diputada Victoria Villarruel.

Durante la entrevista, en tanto, Milei dijo que "hoy vamos a confirmar algo que estaba dando vueltas" y se limitó a adelantar que se trata de equipos técnicos. "Hay que acomodar porque las personas que están en esta dinámica necesitan tener esa base para pararse y que se sientan cómodos", dijo.

Si dijo que "estamos avanzando, muy cerca" de que se cierre un acuerdo para que el cantante de cumbia El Dipy sea candidato a intendente de La Matanza.

Milei sobre Pichetto: "Desafortunado"

Al comienzo de la entrevista, Trebucq le preguntó a Miley respecto de dichos del auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien dijo que el economista era "un invento de los medios". Y Milei respondió.

Segundo round entre Javier Milei vs Juan Grabois: qué dicen sus propuestas electorales

"Me parece desafortunado el comentario en términos de no entender como funciona la demanda, es decir, lo que entiende es que si vas a un lugar y genera rating, y vivís de rating que es la demanda de atención, lo eligió la demanda, no es que lo impulsó la oferta", respondió.

Y agregó: "Si fuera así la TV Pública debería volar de rating y no es así son todos deficitarios".

AS/fl