Sebastián Ceria, director de FUNDAR, manifestó la importancia de extender las ideas del economista Ha-Joon Chang a todos los representantes del arco político argentino. Además, habló sobre la plataforma de Javier Milei.“La dolarización es una muy mala herramienta”, declaró el matemático argentino en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Estás en Argentina o en Estados Unidos en este momento?

Estoy en Londres, me mudé hace casi dos años.

¿Cómo fue la idea de traer al economista coreano Ha-Joon Chang?

A Ha-Joon lo conocí cuando me mudé a Londres. Como mencionaste, yo soy el presidente de un think tank, que se ocupa de políticas públicas para el desarrollo, y he leído, hace muchos años a Ha-Joon. Cuando me mudé a Inglaterra se me ocurrió esta idea de contactarlo y tratar de establecer un diálogo con él, así la fundación podía gozar de su sabiduría y sus ideas.

A partir de ahí desarrollamos una amistad, y se me ocurrió llevarlo a la Argentina para compartir algunos de los conceptos que él tiene sobre el desarrollo, que creo que son importantes en un momento como este.

Queremos compartir con la audiencia que Ha-Joon es probablemente el Joseph Stiglitz joven. Es el economista heterodoxo más controversial y, al mismo tiempo, más seguido y valorado del mundo en este momento.

Es así. En general, para mí las etiquetas a veces son un poco antipáticas. Yo diría que Ha-Joon es un economista y un gran historiador, y eso es quizá lo que lo diferencia un poco de Stiglitz, que lo considero un economista un poco más técnico. Y hablando de matemática, diría que Stiglitz es un poco más matemático, y Ha-Joon más historiador.

Como sabés, la economía es una ciencia política, por lo cual hay distintas ramas que uno podría identificar, y creo que Ha-Joon hace mucha historia económica, y por eso es muy valioso en lo que tiene para contar.

¿Podríamos decir que su posicionamiento está alejado de la ortodoxia y que en ese punto comparte un posicionamiento que, para quien no sigue el tema económico puede identificar, más cercano a Stiglitz?

Sí, exactamente. Te diría que también hay una cierta evolución, estas cosas pasan por etapas donde hay ideas que están más de moda que otras. Pero lo que rescato de Ha-Joon, más allá de sus ideas y cómo posicionarlo, es su gran conocimiento de la historia.

Y me parece que es importante, cuando uno habla de políticas económicas o de desarrollo, entender cómo se desarrollaron los otros países, los que llegaron a alcanzar esa meta, que es una meta muy preciada y que a todos nos gustaría alcanzar. Es importante aprender de las experiencias pasadas y no engañarse de que los otros países llegaron a ser desarrollados de una manera distinta de la que realmente pasó.

Tuve una larga charla con Ha-Joon, y me quedó la sensación de estar hablando con alguien como Stiglitz pero con 30 o 40 años menos, con mucha simpatía, muy humilde y con mucha chispa. ¿Te parece que las ideas económicas de él serían adecuadas para la Argentina? Tengo entendido que estuvo reunido tanto con Wado de Pedro como con Daniel Scioli.

Sí, es verdad. Gracias, un poco, a la función que yo cumplo en FUNDAR, tenemos la posibilidad de hablar con dirigentes políticos de un amplio espectro. Ha-Joon ha estado reunido con gente de distintos colores políticos, tanto en su viaje a Argentina como cuando estuvo acá.

Facundo Manes estuvo aquí en Londres reunido un rato largo, y tuvimos una reunión con los equipos de Rodríguez Larreta. Nosotros intentamos exponer a los representantes del arco político las ideas de Ha-Joon, no para que las tomen como él las cuenta, porque me parece que es alguien muy modesto, ya que dice que no podemos tener un extranjero que venga a decirles a los argentinos lo que hay que hacer. Lo bueno que hace es contar experiencias de cómo lo hicieron en otros países.

Antes que nada, es alguien muy pragmático que admira tanto el desarrollo de un país como Suecia o Finlandia, como el de Corea o Singapur, y en ese sentido creo que lo que más busca es cuales son las ideas pragmáticas, independientemente de la ideología, que pueden ayudar a un país desarrollarse, que es una tarea muy difícil.

También estuvo reunido con Martín Lousteau. Entonces, en ese sentido creo que fue importante juntarlo con distintos personajes del arco político para que todos podamos entender lo que tiene para decir.

Larreta pareciera tener ideas más de centro, en términos económicos, que las que podrían llevar adelante Bullrich o Milei.

Sí, puede ser. Si hacemos la división antipática de derecha o izquierda, está más tirado a la izquierda y al centro que a la derecha. Pero es admirador del régimen que se hizo en Singapur, que está considerado como uno de los lugares que ha aplicado políticas de libre mercado.

Lo que él te recuerda es que eso no es puramente así, y que el 20% de producto bruto de Singapur está controlado por empresas estatales, que el 80% de la vivienda es del Gobierno y el 90% de la tierra también.

En ese sentido, creo que deberíamos dejar de buscar tanto el tema del etiquetado y centrarnos más en el pragmatismo de Ha-Joon, que dice que cada país debe mirar los recurso que tiene, encontrar su lugar en el mundo, cómo se inserta en ese mundo y a partir de ahí, desarrollar una estrategia ampliamente exportadora. Él dice que exportar es clave para el desarrollo.

A la distancia, ¿percibís que en Argentina el discurso es pragmático o dogmático en materia económica?

A la distancia creo que, lamentablemente, y citando a Emmanuel Álvarez Agis, que también lo dijo, para combatir la inflación hay que utilizar herramientas de la ortodoxia, de la heterodoxia y macumbas, si hace falta.

A veces, creo que lo que dijo Álvarez Agis, que me pareció muy interesante, fue que parte de los problemas de los programas de estabilización macroeconómica es que se etiquetan las herramientas, entonces uno no puede hacer tal cosa porque está etiquetada en ser de derecha o izquierda, y creo que eso es un gran error.

Debemos buscar medidas pragmáticas, que pueden venir de un signo o del otro, y entender que en muchos lugares del mundo eso también se hace.

Las propuestas económicas libertarias

¿Qué opinas de las ideas de Javier Milei?

No estoy siguiendo los temas argentinos en el día a día como para hacerte un comentario integral sobre la plataforma de Milei, y me parecería un poco presuntuoso de mi parte comentar sobre eso.

Pero si hablamos de dolarización como plan de estabilización, te puedo decir que estoy en contra. Creo que es una muy mala herramienta, que ha resultado mal o medianamente mal en los pocos lugares del mundo donde se aplicó. Y mantener y tener nuestra propia moneda es importante en un proceso de desarrollo económico.

No comparto la idea de dolarización, tenemos un trabajo muy extensivo en FUNDAR sobre eso y nuestros especialistas han analizado las distintas posibilidades del plan de dolarización y han llegado a la conclusión de que es totalmente inviable en este momento en la Argentina. Y no solo eso, sino que tampoco es deseable.

