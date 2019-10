Juan Manuel Urtubey: "Sabemos que a nosotros no nos fue bien, la construcción del espacio naufragó"

por Aurelio Tomás

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal Juan Manuel Urtubey recibió este jueves 24 de octubre a la prensa en la residencia oficial de la provincia, la hermosa Finca las Costas. En un desayuno con periodistas, intercaló el diálogo con el seguimiento de las noticias sobre la compensación a las provincias por los recortes en IVA y Ganancias que anunció en las últimas horas el Gobierno. "Dicen que van a pagar en enero del 2020, claro estos son unos vivos bárbaros… es el famoso paga-dios", dijo antes de meterse de lleno en la cuestión electoral.

Esta tarde, desde el cerro que ofrece la mejor vista de la ciudad de Salta, Urtubey realizará el cierre de campaña junto a Roberto Lavagna. Antes, dejó varias definiciones importantes. Aseguró que no aceptará cargos si gana el Frente de Todos, reconoció que fracasó el intento de lograr una tercera vía competitiva frente a los “candidatos de la grieta” y afirmó que Consenso Federal trabajará para lograr consensos en el Congreso.

—¿Si Macri pierde, cómo evalúa que será el período entre el 28 de octubre al 10 de diciembre?

—Para mí es muy importante que la Argentina haga la trasmisión de mando el 10 de diciembre. Va a ser la primera vez que un gobierno no peronista termine su mandato en tiempo. Esto era un karma porque daba la sensación que era porque nosotros tirábamos piedras. Soy consciente de que hay muchas críticas porque ayudamos a este gobierno, pero si se caía porque no ayudábamos nos hubieran criticado también.

—¿Ven a Consenso Federal en dos años presentándose a las elecciones?

—Nuestro camino era ni Macri ni Cristina, hubo otros que decían lo mismo y dejaron de pensarlo. Nosotros seguimos pensando lo mismo. Podrá haber dirigentes que se fueron a otro lado y vuelvan, no lo sé. Para nosotros lo importante es la mirada de país y con quienes pensamos igual vamos a seguir caminando juntos.

—¿Si gana el Frente de Todos y Cristina le pide que los acompañe en un viaje qué le diría?

—No creo que me llame Cristina… en todo caso tendría que ser el Presidente, pero no tengo problema en colaborar desde mi identidad en la medida que estemos en un sistema democrático.

—Usted coincidió unos meses con la jefatura de Gabinete de Alberto, ¿cómo fue la relación?

—Siempre tuve una buena relación con Alberto y mantuve siempre el diálogo, pero hace mucho que no hablamos. Pero creo que la Argentina se debe construir más allá de las afinidades personales. Hay que acordar algunas políticas de Estado, con disensos claramente, porque no es bueno el pensamiento único.

—Si gana Alberto y le ofrecen un cargo, ¿aceptaría?

—No tengo ganas en lo personal y creo además que no le serviría a la Argentina. Se necesita algo más que un amontonamiento, porque es necesario generar acuerdos para que desde distintos lugares se definan políticas de Estado. Argentina tiene un problema de confianza y la única manera de superarlo es con consenso.

—La idea de una tercera vía generó mucha expectativa, algo que no se materializó en la conformación de la alianza primero y luego en las elecciones. ¿Qué balance hace de la campaña?

—La grieta se mantuvo con mucha firmeza, la polarización nos ganó a aquellos que pensamos que era posible hacer algo diferente. Nuestra propuesta fue contracultural, porque hoy lo atractivo es la pelea pero nosotros planteamos algo que la Argentina necesita. El nivel de rechazo a la dirigencia política hace que la sociedad vote por la negativa, vota a uno para que no gane el otro. Sabemos que a nosotros no nos fue bien, la construcción del espacio náufrago por la tentación de varios para ser parte de espacios de poder más grandes. No es fácil decir que no cuando el Presidente te ofrece un cargo o un espacio de poder fuerte como el kirchnerismo te seduce. Llegamos a las PASO después de tan sólo 60 días de haber armado el espacio; y conseguimos 2 millones de votos, fue muchísimo.

—¿Qué expectativa tiene para el domingo?

—Esperamos tener una mayor apoyo que el que tuvimos en las elecciones primarias porque, como dije, llegamos a las PASO a dos meses de construir el frente. Somos conscientes que la presión de la polarización es muy fuerte y la tendencia a la invisibilización de cualquier alternativa a la grieta también era fuerte. Hoy tenemos la expectativa de mejorar y eso no es poco.

—Si gana Macri y mantiene la política económica ¿cree que podría terminar como el presidente de Chile, Sebastián Piñera?

—Es técnicamente imposible que continúe esta política económica, no tiene capacidad de sostenerse una Argentina dónde no te podés financiar o te financias con tasas al 100 por ciento.

—Ellos apuestan a un balotaje...

—Mauricio Macri le está devolviendo gentilezas a Cristina. Hace cuatro años Cristina hizo todo lo posible para que él ganara. Ahora Macri le está devolviendo la gentileza. No tengo dudas que Macri y Cristina son socios que se alternan.

