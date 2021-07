"Harto de los políticos", el doctor Kambourian podría sumarse a la lista de Diego Santilli

En medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas, cada vez son más los outsiders que se lanzan a la política, entre ellos el médico pediatra y ex Director del Hospital Garrahan Carlos Kambourian, quien podría sumarse a la lista de Diego Santilli en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

“Estoy convencido de que esta es la última chance que nos queda para cambiar el país. Creo que lo puedo hacer limpiando la política de políticos, la sociedad está harta de los políticos”, dijo el médico de 45 años en diálogo con PERFIL quien a su vez confirmó su pertenencia al larretismo de cara a las elecciones primarias donde competirá con el radicalismo, cuya figura es Facundo Manes, otro reconocido médico que decidió lanzarse a la política. "Decidí involucrarme en la política desde el espacio de Diego Santilli", aseguró el pediatra.

Con respecto a su posible candidatura a concejal, Kambourian afirmó que todavía no hay nada definido y que aún se están discutiendo los lugares en las listas, pero que se encuentra “recorriendo el territorio” bajo el paraguas de Horacio Rodríguez Larreta, el armador político de la oposición que impuso como candidato al vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli para encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

Kambourian dijo que la vacunación en la Provincia es lenta para "no poner el cartel 'nos quedamos sin vacunas'"

En plena campaña para disputarle el territorio al peronismo en el municipio del noroeste del Gran Buenos Aires, Kambourian enfatizó la necesidad de poner el foco en los mas chicos. "Hay chicos de menos de diez años que no tienen dientes, y eso significa hambre. El deterioro de la boca se asocia a una nula nutrición", dijo, y contó que además en sus recorridas la gente lo reconoce, le hace consultas y hasta a veces reparte medicamentos que no consiguen en los hospitales de la zona. "La gente necesita comer, que le atiendan a los chicos, salir a la calle y que no los maten", remarcó el médico con un claro tono de campaña.

El municipio bonaerense Malvinas Argentinas está gobernado por el peronismo desde su creación a mediados de 1990. Antes era parte de un distrito único que incluía los municipios de San Miguel y José C. Paz, llamado General Sarmiento, y del cual llegó a ser intendente el hermano de Palito Ortega, Luis.

Carlos Kambourian.

Carlos Kambourian: "Vamos a tener entre 35 mil y 45 mil casos diarios"

Críticas a la gestión de la pandemia

“Tuvieron Ministerio y lo convirtieron en una morgue. Debemos exigir la renuncia de Vizzotti, Costa, Collia, Gollan, Kreplac y más. Se llevaron la salud pública puesta”, aseguró el ex director del hospital Garrahan, un ferviente crítico de la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional, por lo que fue apodado el “doctor miedo” o “el doctor muerte”.

“La gestión de la pandemia la definen las cien mil personas muertas de las cuales dos tercios deberían estar vivas”, señaló Kambourian quien subrayó la necesidad de vacunar a los más chicos. "La pandemia dejó de lado a los chicos. Hay muchos que hoy están en riesgo y tienen altas posibilidades de morir, como una nena de 9 años que falleció hace 48 horas de Covid-19 sin comorbilidades detectadas que debería haber tenido su vacuna", puntualizó Kambourian.

Por último, en referencia a la llegada de las vacunas Pfizer, hasta ahora las únicas aprobadas para uso en menores de 18 años, aseguró que todavía son "promesas en papeles" por parte del gobierno nacional.

CP