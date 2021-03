"No solamente es lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales", expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner durante su declaración en la causa por el dólar futuro, en la que hizo una digresión sobre su relato al comparar las fechas de los allanamientos pedidos por el exjuez Claudio Bonadío con los cumpleaños de la familia Kirchner y las elecciones de 2015.

"Hoy cuando me informaron esta fecha, 17 de noviembre de 2015, miré las fechas en que me hizo todos los allanamientos", comenzó Cristina Kirchner en la audiencia pública. "Por una rara cosa que pasaba y que sigue pasando muchas veces todavía en Comodoro Py, todas las causas caían en lo de Bonadío. Ergo, Ergolini. Y después otro juez que me tomó indagatoria, pero obligado por la Cámara de apelaciones por, (Martín) Irurzun, que era el doctor (Sebastián) Casanello", enumeró.

Fue entonces cuando la vicepresidenta expresó: "Pero siempre todas las causas caían en Bonadio", dijo y comenzó a realizar una comparación de los días en que el exjuez federal solicitaba los allanamientos.

"Bonadio allanó las oficinas de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, el día que su hijo Néstor Iván cumplía años. A punto tal que su madre ese día, preocupada, me preguntó si era posible que en la fiesta de cumpleaños que estaban haciendo en la casa de mi hijo y de su hijo irrumpiera la policía en un allanamiento en una fiesta de cumpleaños. Le dije ‘no no te preocupes, no va a hacer eso’. La verdad solo se lo dije para consolarla o calmarla, pero no estaba tan segura cuando se lo dije", recordó Cristina Kirchner, quien expresó que había viajado a la ciudad santacruceña para el cumpleaños de su nieto.

CI/FL

Luego, se refirió al primer allanamiento en su domicilio de Juncal, en el barrio porteño de Recoleta: "¿Qué día me lo hace? El cumpleaños de Elena, mi otra nieta, la hija de Florencia", narró la vicepresidenta.

"Y el 25 de febrero que es el cumpleaños, como es de público y notorio, de Néstor Kirchner, mi marido, mi compañero de vida y de militancia, me cita a 8 indagatorias en Comodoro Py", destacó enfáticamente y agregó: "Yo creo que es demasiado pero estas cosas han sucedido y siguen sucediendo todavía en la República Argentina", dijo.

En tanto, retomó la enumeración del principio para expresar que se trató de una "intromisión y manipulación de procesos electorales", ya que el 17 de noviembre de 2015, día en que se celebraba en Argentina el ballotage, Bonadío ordenó allanar el Banco Central "con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone", manifestó.

"¿Qué pasaba ese domingo que seguía a ese martes? Ballotage en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en el 2015. Por eso digo que, no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial", argumentó la exmandataria.

Cristina Kirchner indicó que los hechos que relató la "eximen de mayores explicaciones", al tiempo que explicó que "no es una cuestión de ideología: estos hechos sucedieron estos días en medio de un proceso electoral. Es objetivo", recalcó.

Por último, recordó un diálogo con quien tal vez era un periodista quien preguntaba "si esto no significaba una intromisión al proceso electoral y el inefable Bonadio le respondió que él no podía cerrar su juzgado porque hay elecciones" y cerró: "Así el poder judicial de la República Argentina".