La ex legisladora del PRO, Florencia Polimeni, emitió una respuesta contra Mauricio Macri luego de que recordara una vieja historia donde la había “sacado del bloque” por no saber manejar su ego.

En las entrevistas con medios puntuales que brindó luego de su renuncia a la precandidatura presidencial, el ex Presidente reafirmó el estadío de reflexión y análisis al que se había sometido para tomar su decisión e incluso habló de la relegación que tuvo que hacer de su ego, al que denominó como “monstruito”. Fue una reversión de lo que había expresado en el video de seis minutos donde anunció que se bajaba de las primarias.

A raíz de esto y junto a Joaquín Morales Solá en TN, Macri recordó una situación del año 2005 donde corrió a una legisladora de su partido a quien “se le terminó su carrera política” por su ego. “A esa chica la tuvimos que sacar del bloque”, agregó. Con el correr de las horas, se supo que esa persona era Polimeni.

La respuesta de Florencia Polimeni a Macri

La politóloga, a raíz de estos dichos, decidió postear una respuesta en base a los dichos del ex mandatario. “Me dolieron las palabras de Mauricio Macri con Morales Solá. Tardé un rato en darme cuenta que ese desdén irrespetuoso podía ser para mí. El pecado que cometí y que tanto lo enojó fue decirle que no. ¿Será suficiente razón para agredirme y descalificarme?”, comenzó diciendo.

Si bien calificó la situación como “una anécdota menor”, reconoció que se trata de “un potente ejemplo de cómo para él y para muchos funciona el poder”. “Pero es ahí donde su relato se rompe, porque la realidad es que yo no soy débil. Nunca lo fui. Ni me deje llenar las orejas por mis asesores o mis novios, como cree recordar el ex presidente”, cuestionó Polimeni.

También sostuvo que Macri no la echó, sino que decidió irse por razones propias. Incluso recordó aquella situación con matices. “La historia, según recuerdo, es que después de meses de convocarme a reuniones en las que me retaba y me hacía adoctrinar por personajes varios, harto de que yo convenciera a “sus” diputados y diputadas de votar cuestiones que eran inconvenientes para sus intereses, empezó a aislarme para evitar el “contagio”, relató la ex legisladora.

Luego reconoció que los cortocircuitos tuvieron como finalización una reunión en la casa del propio Macri en Barrio Parque. “Le dije que no iba a retirar el proyecto de Ley de Educación Sexual que había presentado y que no me importaba de donde viniera la orden. Le dije que no me cerraban un montón de cosas que pasaban dentro de la campaña. Le pregunté con tristeza (pero sin inocencia) si él necesitaba dinero para hacer política, si no le sobraba, si no creía que era hora de poner el cuerpo por las nuevas generaciones sin especulaciones ni cálculos ventajeros. Me miro con cara de sorpresa y hartazgo, con un poco de enojo, pero no me respondió. Le dije que me iba”, recordó Polimeni.

Finalmente, dijo que no iba a callarse aunque la “agredan y descalifiquen”. “Mauricio Macri no te guardo rencor. Hasta hoy creía que vos tampoco a mí”, cierra la respuesta.

Qué dijo Macri sobre Polimeni

Florencia Polimeni fue legisladora porteña entre los años 2003 y 2007 del entonces conocido Compromiso para el Cambio luego de ingresar en la lista encabezada por Gabriela Michetti.

La historia contada por Macri sucede en ese espacio temporal, ya que incluso recordó que “venía de perder con (Aníbal) Ibarra” en el 2003 y todavía no era Jefe de Gobierno, donde accedió con el partido ya convertido en el PRO en 2007.

Dijo el ex Jefe de Estado con Morales Solá un día después de renunciar a su precandidatura: "Yo había perdido la elección con Ibarra, estaba conduciendo a todos en la oposición. Y esta chica vino con su asesor. Yo le decía 'hay que votar esta ley porque es lo que corresponde'. Y ella me dijo: 'Yo me debo a la gente que me votó'. Saqué una boleta, la puse en la mesa y le dije: 'Aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista?'. A esa chica la tuvimos que sacar del bloque y se acabó su carrera política porque su ego no lo manejó".

La primera respuesta de Polimeni también llegó vía redes sociales, antes de la publicación de este miércoles. "Me parece bastante violenta y poco feliz su declaración, como si uno pudiera manejar a una persona con ese tipo de frases, es más de patrón o de dueño que de político, no me extraña. Se tiene que dedicar a la ficción. Porque la memoria claramente no es lo suyo", manifestó.

