Larreta cruzó a Daza por los "brotes verdes": "No los veo, no los ve nadie, no jodamos"

Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce de las declaraciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien días atrás aseguró que en la economía argentina “ya están los brotes verdes”. En una entrevista con Futurock, el exjefe de Gobierno porteño calificó esa definición como “poco feliz” y rechazó que exista una recuperación perceptible para la mayoría de los argentinos.

“Me pareció una frase poco feliz. No los veo, no los ve nadie, no jodamos”, afirmó Larreta al ser consultado sobre los dichos del funcionario, en una de las críticas más directas que lanzó en los últimos meses contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que la economía todavía enfrenta problemas estructurales y advirtió que la recuperación que describe el oficialismo no se refleja en la vida cotidiana de la población. En ese sentido, afirmó que el país continúa sin generar trabajo de calidad y cuestionó la falta de una estrategia de desarrollo.

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“Brotes verdes”: el viceministro Daza se acordó de una frase de la era de Mauricio Macri para hablar de recuperación

“Argentina no genera trabajo de calidad”, remarcó, al tiempo que consideró que el Gobierno nacional no cuenta con un plan capaz de impulsar la inversión, la producción y el empleo de manera sostenida.

Las declaraciones de Larreta llegaron luego de que Daza asegurara que “ya están los brotes verdes” y defendiera el rumbo económico de la gestión libertaria. El viceministro sostuvo que el equilibrio macroeconómico alcanzado por el Gobierno comenzó a crear las condiciones para una mejora de la actividad, aunque reconoció que gran parte de la población todavía no percibe esos cambios en su situación cotidiana.

Empresario pyme a Daza: "No hay brotes verdes, no hay plata en la calle y la actividad está completamente parada"

La utilización de la expresión “brotes verdes” volvió a instalar un concepto que quedó asociado a la gestión de Mauricio Macri, cuando fue utilizado para describir una recuperación económica que finalmente no terminó de consolidarse. En ese contexto, las palabras de Daza reavivaron el debate político y generaron nuevas críticas desde distintos sectores de la oposición.

CS