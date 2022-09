Larreta sobre las tomas en las escuelas: "Hay límites y hay reglas que respetar"

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dejó un claro mensaje respecto al clima de violencia que se vive en un sector de la Patagonia, las tomas en las escuelas porteñas y el conflicto de los neumáticos.

"Hay un hilo conductor: son muestras de un modelo de país que fracasó y que resiste con mucha violencia porque se sabe cada vez más minoritario", comienza el mensaje de Larreta.

HAY UN MODELO DE PAÍS QUE SE ESTÁ ACABANDO pic.twitter.com/yELOKxzrAN — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 29, 2022

Sin embargo intentó dejar un mensaje de esperanza "en medio de la angustia y de la bronca que esto genera". "Hay que seguir peleando, pero ver que las cosas que solían tener un enorme apoyo popular hoy son expresiones muy minoritarias, es una gran luz al final del camino", analizó y remarcó: "Así empiezan los cambios".

Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba

En un comunicado que el jefe de Gobierno porteño dio por redes sociales señaló: "Los argentinos nos cansamos de que pequeños grupos muy intensos marquen el ritmo del país". Para diferenciarse de las protestas que se llevaron adelante los últimos días por estudiantes y organizaciones de izquierda, aclaró: "No somos eso, no queremos eso y cada vez tenemos más claro que hay cosas que se hacen y cosas que no".

En ese sentido, comparó: "En las tomas hay un ejemplo de esto: mientras un grupo muy chico de alumnos, y de padres irresponsables, impiden que unos 5.000 chicos puedan estudiar, hay casi 200.000 que van a clases todos los días y ni piensan en tomar su escuela, y alrededor de 12.000 que están haciendo las prácticas educativas".

Además, confirmó que van a seguir siendo "inflexibles en la respuesta". "Los padres son responsables de esto y van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos provocan", indició y remarcó: "Hay límites y hay reglas que respetar".

"Es un panorama muy frustrante, pero déjenme ser optimista: son los últimos reflejos de un modelo de país que se está yendo. El que viene es mucho mejor y lo vamos a construir juntos, dijo al cerrar su mensaje.

El acuerdo Larreta-Moyano

Este jueves se conoció que un nuevo acuerdo entre los Moyano y el Gobierno de la Ciudad terminó con el conflicto de 500 trabajadores que realizaban el trabajo de acarreo y quienes, luego de la estatización, quedaron sin empleo.

“Van a cobrar la indemnización y van a seguir trabajando en otra empresa”, explicó a PERFIL un hombre cercano a Moyano, para referirse al acuerdo que culminó con el traspaso de los trabajadores a la empresa encargada del subte Sbase.

En este conflicto se puso en valor la "Ley Moyano", que implica que los trabajadores reciban la indemnización al salir de una empresa (en el caso de los acarreos, Dakota y BRD) y que cuando empiecen a trabajar en una nueva mantengan sus salarios y los años de antigüedad.

