Las revelaciones de Mariano Macri que sacuden el frente judicial de su hermano

Parques eólicos, Correo Argentino SA, y el origen del dinero blanqueado durante el gobierno de Mauricio Macri son tres de los principales frentes judiciales de las empresas y la familia del expresidente. Sobre estos casos habló Mariano Macri, el menor de los hermanos varones del exmandatario, en un libro del periodista Santiago O’Donnell. También se refirió al caso autopistas, que está abierto en la Justicia federal.

Ante la consulta de PERFIL, fuentes judiciales con acceso directo a estos expedientes sostuvieron que en al menos dos de estos casos va a ser necesario analizar si Mariano Macri debe ser citado a declarar como testigo o si su testimonio debe activar medidas de prueba. Sus dichos incluso conectan algunas de estas causas entre sí. Aquí un resumen del estado de estas investigaciones y las versiones contrapuestas entre Mariano y sus hermanos Gianfranco y Mauricio.

Parque Eólicos. Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas, como reveló PERFIL en enero de 2018.

Actualmente, el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi se encuentra solicitando antecedentes y más documentación a la secretaría de Energía, informó una fuente judicial del caso. Buscan determinar si las empresas que manejaba el grupo Macri participaron en igualdad de condiciones que otras compañías.

En el libro, Mariano Macri afirma: “Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, dijo.

Sobre las declaraciones de Mariano, una fuente cercana a la familia respondió: “No es cierto lo que dice”. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregaron.

El expresidente no está imputado en este caso. La investigación se centra en los entonces funcionarios del área de Energía, que podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, confirmó una fuente del caso.

Blanqueo. Gianfranco y Mariano Macri tienen una causa derivada del caso Panama Papers II -que integró PERFIL- por una cuenta secreta en un banco alemán con US$4 millones. Ese dinero recién se declaró en el país gracias al blanqueo promovido por su hermano presidente, pero estaba a nombre de una offshore secreta. Se desconoce el origen del dinero.

El expediente aún está abierto en el fuero Penal Económico, confirmó una fuente judicial del caso. La causa fue instruida por la fiscal Gabriela Ruiz Morales, quien pidió los sobreseimientos de los hermanos Macri, según informó una fuente judicial con acceso directo a la causa. Sin embargo, el juzgado de Diego Amarante, dijo la misma fuente, rechazó la solicitud por “prematura” y planteó “profundizar sobre el origen del dinero” blanqueado.

Actualmente otro fiscal lleva la causa pero PERFIL se comunicó con la fiscal Ruiz Morales para consultar sobre el pedido de sobreseimientos, pero no obtuvo respuesta.

“En la causa judicial no se discute el origen de los fondos, sino si hay o no hay evasión tributaria”, respondió una fuente en nombre de las partes.

Sin embargo, las sospechas sobre el origen se basan en que el dinero estaba depositado en una cuenta secreta a nombre de una sociedad nunca declarada y diseñada para dificultar la identificación de sus titulares reales, confirmó una fuente directa del caso judicial.

“Como presidente,

Mauricio siguió

haciendo negocios

y dejó huellas por

todos lados.”

Contrapuestos. En el libro de O’Donnell, Mariano Macri se refiere a este caso. “En un momento, Gianfranco me planteó: ‘Hemos decidido que lo que vamos a hacer es blanquear porque al blanquear se hace un tapón fiscal y, con eso, no hay averiguación de origen de fondos´´ (...) Yo le dije: ‘Ni en pedo me meto en las pelotudeces que ustedes hacen’”, contó el menor de los varones Macri.

Mariano no podría declarar como testigo, ya que era cotitular de la cuenta bancaria secreta y es uno de los investigados, confirmó la misma fuente del expediente. Mariano nombró a varios testigos de la conversación con su hermano.

Ante la consulta de PERFIL, una fuente cercana a la familia respondió: “Hace unos cuatro años que esa cuenta fue regularizada por Gianfranco, para lo cual Mariano firmó un consentimiento ante la AFIP (sin el ok de un cotitular la AFIP no deja regularizar un bien conjunto)”. También negaron la teoría del hermano menor sobre el presunto origen del dinero de esta cuenta: “Yo especulo que el único ingreso importante posible era la guita del Correo, de LDA”, una empresa vinculada a Correo Argentino SA. Dice desconocer más detalles sobre el origen de los fondos blanqueados.

Correo. Mauricio Macri está formalmente imputado en el expediente penal por el caso Correo desde principios de 2017, luego de que saliera a la luz que su gobierno había condonado el 98,87% de la deuda de la empresa familiar con el Estado. Hasta el momento, el juez Ariel Lijo indagó a dos exfuncionarios y dos ejecutivos de Correo.

En este caso, como en el de los parques eólicos, la versión de Mariano Macri se va a analizar porque podría ameritar una citación a declarar o medidas de prueba, sostuvo una fuente directa del caso.

La causa no tiene novedades importantes y está a la espera de un informe contable para analizar si el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa de los Macri fue “abusivo” para el Estado, como plantearon los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita.

Además, Correo tiene otros frentes judiciales (presunto vaciamiento con desvío de fondos a otras empresas de los Macri; y supuesto fraude a acreedores, cargos que la empresa niega) y está en proceso de salvataje para evitar la quiebra, que podría extenderse a Sideco y Socma, y complicar aún más a la familia, según explicó una fuente judicial del caso comercial.

Mariano Macri cuenta varias cuestiones relacionadas con el manejo de Correo y habla de presunto vaciamiento de las principales empresas del grupo, algo que, del otro lado de la grieta familiar, desmintieron por completo.