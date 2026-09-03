Legisladores opositores visitaron Brasil y se reunieron con funcionarios de Lula para intentar restablecer el vínculo bilateral

Nueve legisladores argentinos terminaron este miércoles 2 de septiembre una visita a Brasilia cuyo objetivo era retomar el vínculo bilateral y hacerle saber a las autoridades locales que las agresivas posturas del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva no representan la posición del Congreso ni de los dirigentes argentinos.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), de esta comitiva participaron diputados y senadores de siete bloques parlamentarios opositores (Nicolás Massot, Germán Martínez, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Victoria Tolosa Paz, Esteban Paulón, Oscar Herrera Ahuad, María Florencia López y Eduardo Falcone).

El grupo se reunió con referentes del Gobierno de Brasil, incluyendo la vicecanciller María Laura da Rocha; el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães; el canciller Mauro Vieira; y el asesor internacional Celso Amorim.

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La comitiva argentina en Brasil

La comitiva argentina definió las gestiones como un gesto de “hermandad y desagravio” tras la tensión generada entre ambos países por los insultos que Milei le dedicó a Lula en julio pasado, llamándolo “corrupto” y “ladrón”, mientras participaba de un acto político en San Pablo.

Según NA, los funcionarios del Palacio del Planalto y diplomáticos de Itamaraty señalaron su interés en restablecer el vínculo bilateral, pero aclararon que no habrá normalización diplomática ni regreso del embajador Julio Bitelli hasta después de los comicios presidenciales brasileños, que se realizará el próximo 4 de octubre, para evitar interferencias durante la campaña electoral.

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Durante estas reuniones se trataron temas como la preocupación brasileña por el desfinanciamiento del sistema nuclear argentino; la cooperación en defensa de la democracia y la regulación de la IA (inteligencia artificial).

“Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques estamos en Brasilia en reuniones de trabajo junto al Ejecutivo, la Cancillería y el Congreso para ratificar que el vínculo entre Argentina y Brasil es más importante que cualquier actitud mezquina. Abogamos por el pronto y pleno restablecimiento del vínculo diplomático”, escribió Paulón en su cuenta de X, acompañando el posteo con cuatro fotos.

Luego de las elecciones presidenciales, una delegación parlamentaria de Brasil devolvería la visita en Argentina.

La declaración previa de Oscar Herrera Ahuad sobre el viaje a Brasil

El diputado y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, habló con Radio Rivadavia el pasado domingo 31 de agosto sobre el viaje a Brasil. “Vamos a Brasilia para llevar adelante una agenda y tratar de buscar una vía de solución a este conflicto diplomático entre Argentina y Brasil”, expresó el legislador.

Y agregó: “En mi caso, fui gobernador de Misiones, y para nuestra provincia son muy importantes las relaciones tanto con Brasil como con Paraguay, porque el 92% de nuestro territorio es frontera con ellos. No podemos permitir que haya un conflicto bilateral que vaya en contra no solo del intercambio comercial, sino también de la cuestión cultural y hasta familiar".

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Para luego remarcar: "Si llegara a haber un conflicto que escalara un poco más y se podría generar un problema para pasar a Brasil o que ellos pasen para acá. Muchos misioneros tienen del otro lado a sus hermanos, sus primos, sus tíos… tenemos que tratar de buscar una vía que lleve más tranquilidad a las familias”.

La comitiva argentina en Brasil

Herrera Ahuad señaló: “La mayoría de los que estamos en esta delegación pertenecemos al Grupo de Amistad con el Brasil, en la parte de diplomacia legislativa, y tenemos una agenda importante con senadores y diputados en Brasilia. Buscaremos alguna vía de diálogo, porque es muy importante”.