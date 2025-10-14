En un nuevo capítulo de su enfrentamiento con los legisladores que abandonaron el bloque de La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine llamó "traidor" a su par Oscar Zago y lo acusó de cambiar su voto por dinero. Él destacó que ella conoce al empresario convicto por narcotráfico Federico "Fred" Machado, vinculado al ex candidato libertario José Luis Espert, y que participó de varias reuniones con él durante la campaña.

"Hola traidor", saludó Lemoine en la madrugada de este martes, en respuesta a un tuit de Zago. Luego hizo una confesión: "Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto". Y agregó en mayúsculas, casi como una amenaza: "NO TE ENVALENTONES DEMASIADO..."

En un largo posteo publicado en la red X dedicado a Zago, desarrolló: "¡Vos avisaste que había diputados que cobraban para cambiar el voto... y también algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!); a veces hay pruebas de ambas cosas... ". Especuló: "Por algún motivo no los mandan al frente, porque 'entre ratas no se pisan la cola'.

Finalmente, Lemoine sentó posición: "Habemos diputados de LLA que vamos a romper este ciclo miserable, porque no entramos en ese juego de corrupción". Y chicaneó a Zago: "¿De qué lado vas a elegir estar? Ojalá votes bien y te dé vergüenza traicionar al Presidente gracias al cual NO PERDISTE EL PARTIDO Y ENCIMA TUVISTE BANCAS PARA VOS Y TU GENTE."

El cruce comenzó con una acusación por televisión. En la noche de este lunes, Lemoine fue invitada a LN+. Allí se refirió a sus excompañeros de bancada: "Hay diputados que prefieren seguir sus propios intereses, como a veces lo hace el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo, el espacio de Zago), como lo hace últimamente (Marcela) Pagano y compañía, que se ponen del lado del kirchnerismo andá a saber por qué interés personal".

Luego, en diálogo con la periodista Déborah Plager, remarcó: "Es inaceptable que un legislador cambie de opinión según cómo lo tratan. Tiene que actuar de acuerdo a su convicción". Y remató: "Son irresponsables. Lo que esperan de la conversación es plata. Por eso son un nido de ratas".

La misma Lemoine tomó el recorte de video y lo compartió en su cuenta de X. Agregó: "QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para el Kirchnerismo es POR OTRA COSA".

El vínculo de Lilia Lemoine con el narcoempresario convicto Fred Machado

En respuesta a estas acusaciones difundidas por televisión, Oscar Zago tuiteó: "La diputada Lemoine dice que hay políticos que votan por plata….Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y estuvo en varias reuniones con el durante la campaña con Espert… nadie mejor para saberlo, no?". Ese fue el posteo que disparó al respuesta de "Hola traidor".

El empresario Federico "Fred" Machado, imputado por narcotráfico y en proceso de extradición a Estados Unidos, dijo en una entrevista que participó en reuniones de campaña de José Luis Espert donde estaba Lilia Lemoine, en 2019. "Muy bizarro todo. Me sentaron en el centro. Planificaban la publicidad. La ponían a Lilia Lemoine a decir que la libertad la liberaba, parecía una película de Wes Anderson", contó.

En un móvil de televisión, Lemoine dijo que no conoce a Machado, pero reconoció que participó en muchas reuniones de campaña junto a Espert y que no recuerda a todas las personas con las que trabajó en ese marco.

