Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti eligieron el mismo día y el mismo canal de TV para salir a hablar públicamente. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia esgrimieron sus consideraciones sobre el gobierno de Javier Milei este lunes 18 de diciembre y el primero de ellos prefirió hacer "mute" ante los reclamos del segundo por un "Código de Ética" y sus reclamos para que eche al director de su vocalía.

El que primero habló fue Lorenzetti. Eligió el programa de Eduardo Feinmann en LN+, El Noticiero, para, entre otras cosas, sumar un capítulo audiovisual a los reclamos que le hizo por la vía interna al presidente del Tribunal.

"Hicieron una imputación inicial respecto a vínculos de funcionarios de la Corte con funcionarios de una de las causas. Desde el punto de vista judicial esto se cerró, porque había espionaje ilegal, pero después sucedieron otras cuestiones de vínculos que, a mí me parece, debemos no sólo ser, sino parecer", lanzó Lorenzetti.

Sin nombrarlo, se refería al capítulo relacionado con los pedidos para que Rosatti desplace a su mano derecha, el director de la vocalía, Silvio Robles, a quien le achaca "graves faltas éticas".

"Cuando entré a la Corte siempre tuve como modelos a Eduardo Petracchi, Carmen Argibay. En ese momento nosotros nos reunimos y decidimos sacar a todas las personas que creían que eran ministros de la Corte, hacían reuniones, hablaban y se llaman operadores. Los echamos a todos. Yo creo que debemos mantener esa conducta", deslizó en entrevista.

El punto fuerte llegó cuando dijo que "hasta acá llegué", y recordó que esperó para mostrar su queja a que se terminara el juicio político que se impulsó en el Congreso. "Hice una nota interna, se la mandé y ya está", dijo.

El santafesino quiso cerrar el tema al decir que "somos una institución que en temas fundamentales estamos unidos y tenemos que estarlo", pero de inmediato insistió con que "la Corte tiene que sancionar un código de ética como lo hizo la Corte de EEUU que dice que la apariencia es fundamental".

Las declaraciones de este lunes a la noche fueron un capítulo más de una interna que si bien se tradujo en alguna que otra sonrisa mientras los cortesanos estuvieron sentados en el recinto del Congreso para la asunción de Milei, se muestra con altos niveles de tensión. De hecho, tres días antes de eso la mayoría que hoy constituyen Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda había hecho trascender una foto donde se ve al trío almorzar entre risas en un conocido restaurante.

La que no se quedó callada fue la periodista María Bourdin, histórica vocera de Lorenzetti, el gran ausente. "Podían ir a Banchero como los jueces que juzgaron a la Junta en 1985. Ya no comen empanadas con el gremio. Ahora se sacan una foto para blindar al vocero encartado y la filtran al periodista amigo. Tanto miedo tienen?", escribió en X (Ex Twitter).

La portavoz luego sumó otro comentario: "En un país en crisis terminal como este tres jueces de la Corte Suprema 'arman' una foto para proteger a un vocero? No será mucho? Y si se ponen al día con los cientos de fallos atrasados que tienen?".

Rosatti, sin alusiones

En ese escenario, Rosatti se limitó a opinar de los desafíos de la conducción de Boca Juniors, el club del que es hincha, tras las elecciones del domingo. También marcó su postura en el debate del momento, referido al choque de derechos entre la protesta y la libre circulación, respecto de la primera manifestación en contra del gobierno de Milei, prevista para mañana miércoles.

"Lo ideal es que no llegue al juez. Entonces acá normalmente se plantea un conflicto de derechos, ¿no es cierto? A manifestarse y a circular. Bueno, ¿qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos. No confrontarlos y que sea de una suma cero o menos cero todavía. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor", opinó Rosatti en Odisea Argentina, por la misma emisora.

El ministro de la Corte Suprema no habló sobre la interna con su colega, pero sí volvió a repudiar las tareas de espionaje ilegal sobre la Justicia. "Repudio el fisgoneo, el voyerismo realizado con intentos de extorsión. esta es la deuda más grande que tiene la democracia argentina, la inteligencia tiene que estar en la prevención del terrorismo, de los graves delitos del narcotráfico, la pornografía infantil y no dedicarse a espiar", lanzó.

Rosatti también fue consultado por el periodista Carlos Pagni acerca de dos misteriosos episodios: un robo en su casa y de la detonación de un artefacto cerca de su oficina.

"Yo no soy un especialista, me parece que son gestos intimidatorios. Si se hubiera querido ir más allá se hubiera podido lograr sin problemas, porque la custodia que yo tengo es en lugares fijos, en donde trabajo y en donde vivo. Pero yo me muevo, me muevo por la ciudad, por esta ciudad, me muevo por la ciudad de Santa Fe, me muevo caminando solo con mi mujer, con mis hijos, no tengo ningún tipo de custodia. De modo que si se hubiera querido hacer otra cosa se hubiera podido hacer otra cosa más grave. Creo que es intimidación. También surgieron líneas telefónicas a mi nombre que no eran mías, en una zona de frontera, una cosa extremadamente rara, que se detectó más o menos a tiempo", completó.

