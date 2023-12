Carlos Claá: "El intento de robo a Rosatti es un mensaje para el presidente de la Corte"

Carlos Claá sigue de cerca la investigación por el intento de robo a una de las propiedades de Horacio Rosatti que era prácticamente desconocida y cree improbable que se trate de un hecho fortuito de inseguridad. "Si se llevaron algo no es lo preocupante, sino el mensaje que le dan al presidente de la Corte: 'podemos barretear tu lugar de trabajo'", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Claá es periodista. Escribe en la revista Noticias, fue columnista en el programa + Periodismo en LN+. Además, es productor periodístico y jefe de investigación del programa “Los Leuco”.

Alejandro Gomel (AG):¿Qué pasó con la casa de Rosatti?

No es la casa de Horacio Rosatti, él vive en el barrio sur de la Ciudad de Santa Fe que muy pocos conocen. Y esto no es un dato menor. La familia y su entorno más cercano lo llaman “El anexo”, es una oficina donde tiene toda su biblioteca y donde, los fines de semanas, se dedica a escribir sus propios fallos y literatura.

La preocupación es que casi nadie sabía la existencia de este lugar, por eso fue raro que encuentren barreteado justo ese departamento en un edificio grande. Cuando la gente de ese edificio se enteró de esto, se activó todo un protocolo porque sabían que era el departamento de él.

AG: En principio estamos hablando de alguien que contó con cierta "inteligencia", porque no es un lugar precisamente conocido, ¿no?

Por supuesto que Rosatti tiene custodia de la Policía Federal en su domicilio particular donde vive con su mujer, pero no ahí, por eso es más extraño. En este lugar no hay una garita ni presencia permanente de la policía, salvo cuando él llega con cierta custodia. Ingenuamente, se podría decir que es un azar absoluto, que uno podría ingenuamente pensarlo, pero creo que el intento de robo es un mensaje para el presidente de la Corte.

De todas maneras, en el Palacio de Justicia piensan que lo que hayan robado adentro no es tan importante, ya que hay libros, un escritorio y sillas. Por lo tanto, si se llevaron algo no es lo preocupante, sino el mensaje que le dan al presidente de la Corte: "podemos barretear tu lugar de trabajo".

AG: ¿Qué más se sabe? ¿Había un desorden dentro? ¿Qué se llevaron?

Eso es materia de investigación. Rosatti automáticamente hizo la denuncia en Comodoro Py y le cayó al juez Ercolini. No se sabe si sacaron algo de ahí. Aunque en su casa sí tiene objetos de alto valor emocional porque, por ejemplo, es un coleccionista de objetos de Boca y de la Segunda Guerra Mundial.

Además, desde hace unos meses Rosatti viene de un momento enrarecido: había denunciado que tenía líneas telefónicas a su nombre y parte de su equipo fue espiado de manera ilegal. Estos episodios extraños se dan, casualmente, cuando aumenta el nivel de pelea con el Gobierno.

Justamente ayer, antes de este hechom sale el fallo de coparticipación en donde rechazan todas las recusaciones de Nación. Un monto que llegaba a 300 mil millones de pesos al día de hoy.

AG: ¿Y esa deuda con la Ciudad la paga el gobierno saliente o el entrante?

La pelea grande de la Corte Suprema es con el Gobierno que se va. Pocas veces en la historia ha pasado que una Suprema Corte tenga tan poco contacto con un gobierno.

De hecho, desde el entorno del juez me dijeron que Aníbal Fernández se comunicó, pero el ministro de Justicia Martín Soria nunca llamó. Es decir, la pelea es con el gobierno que se va, pero el de Milei va a terminar pagándole la Ciudad.

Claudio Mardones (CM): Finalmente concluyó el trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja y hay un dictamen para avanzar, si dan los números, precisamente para continuar con el proceso de enjuiciamiento de la Corte. Obviamente los números no están, pero es un dictamen especial que todavía tiene un año más de duración. Algunos creen que jugarían el hecho de hacerlo caer y otro que quede ahí. ¿Cómo están viendo eso, teniendo en cuenta que el entorno de Rosatti y los cortesanos vienen de diez meses de tensión con la Comisión de Juicio Político?

Lo que debería ser el inicio, porque el dictamen te habilita al trámite de juicio en la Cámara, es en este caso en particular el final de todo el proceso. Desde que se inició este juicio político a la Corte se sabía que los números no estaban, la intención del Gobierno era más desgastar la imagen de los cortesanos que quitarlos de sus lugares.

CM: Los números no están pero hay que recordar que este es un dictamen especial, es decir, que también queda a merced de la composición de la próxima Cámara a partir del 10 de diciembre. A su vez, Mariano Cúneo Libarona dijo que el juicio político “es infame”, es decir que queda la posibilidad de que se deseche o que quede en vía muerta. ¿Desde el entorno de Rosatti qué ven al respecto?

Nunca fue una preocupación el hecho del juicio en sí pero sí por todo lo que iba sucediendo en las reuniones de comisión, en donde pasaron muchísimas cosas. Pero los cortesanos saben que esto no puede avanzar. Además, como marcás, está la primera señal de Cúneo Libarona y su foto con la Corte Suprema. Es un cambio positivo para ellos.

AG: ¿Cómo ves la relación entre la Corte y el nuevo gobierno?

La relación entre los poderes siempre es tensa. Es parte del republicanismo y la democracia, aunque es cierto que Cúneo Libarona se presenta como una persona más amigable con la Corte que lo que fueron Juan Martin Mena y Martín Soria.

Pero también es cierto que Rosatti se plantó con declaraciones políticas y sostuvo que “hay candidatos que dicen cualquier cosa y no leyeron la Constitución”, y además criticó la dolarización. Sin mencionarlo directamente era una señal para Milei. O sea, la Corte estará en una posición de tensión con el Gobierno que viene desde ese aspecto.

A diferencia de Rosatti, tal vez Lorenzetti tenga más contacto con la gente de Milei. Ahí habrá que ver la muñeca de Cúneo Libarona como ministro de Justicia para ver qué injerencia puede tener en esa interlocución de los poderes. Que no pase lo de esta última gestión: el Gobierno se enteraba de cada fallo de la Corte a través de los medios.

