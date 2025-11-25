Maduro presiona a las aerolíneas que frenaron sus vuelos: amenaza con quitar permisos si no retoman operaciones

El régimen de Nicolás Maduro abrió un nuevo frente con el sector aéreo internacional. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) intimó a varias aerolíneas a restablecer sus vuelos hacia y desde Venezuela en un plazo máximo de 48 horas, bajo advertencia de retirarles los derechos de operación si no cumplen la orden.

La advertencia llega en un momento de máxima tensión regional, luego de que Estados Unidos pidiera a todas las compañías extremar precauciones ante “una situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano y en el sur del Caribe. Esa alerta coincidió con el reciente despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump alrededor del país caribeño.

Según informó la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), once compañías —entre ellas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, Latam, Turkish Airlines y GOL— suspendieron temporalmente sus operaciones por razones de seguridad.

También se sumaron las venezolanas Estelar y Laser, que reprogramaron sus rutas entre Caracas y Madrid durante esta semana.

IATA aclaró que la orden del INAC afecta principalmente a estas empresas que ya habían anunciado públicamente su pausa operativa. Y remarcó que la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves sigue siendo la prioridad, por lo que las suspensiones responden a evaluaciones de riesgo previamente realizadas.

Advertencia sobre un mayor aislamiento aéreo

La asociación advirtió que la presión del Gobierno venezolano podría profundizar la ya delicada conectividad internacional del país, que antes de las suspensiones contaba con apenas 105 vuelos semanales hacia 16 destinos. Un volumen muy inferior al de otros países de la región.

El mapa aéreo lo mostró con claridad: este martes, plataformas de monitoreo como Flightradar exhibían un cielo venezolano prácticamente vacío.

Sólo cuatro compañías mantienen por ahora operaciones regulares: Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación (BoA) y Satena.

IATA insistió en que las aerolíneas reanudarán sus servicios apenas existan condiciones de seguridad adecuadas, e instó a que la respuesta venezolana no termine afectando aún más la conectividad del país.

