Manzano compró el 21% de Right News Media, el grupo detrás de La Derecha Diario

En medio de la gira internacional del presidente Javier Milei por España se conoció que José Luis Manzano adquirió una participación en Right News Media, el grupo de comunicación dirigido por el periodista español Javier Negre. El conglomerado reúne proyectos como Estado De Emergencia TV (EDATV), Informa Radio, UHN Plus, VisegradES, Nexjournal y The Energy Post. Aunque Negre también es propietario de La Derecha Diario, el portal de noticias libertario no forma parte de la operación.

"La Derecha Diario no entra en la operación ni nada relacionado con Argentina", afirmó Negre ante una consulta de Clarín sobre si la participación adquirida por el empresario argentino también alcanzaba al sitio de noticias. De esta manera, la relación societaria entre ambos queda circunscripta a los proyectos que integran Right News Media.

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Pese a esa aclaración, La Derecha Diario publicó una nota sobre el acuerdo, bajo el título: "José Luis Manzano apuesta por Javier Negre e invierte en Right News Media". La publicación dio cuenta de una operación que amplía la presencia internacional de Manzano en el sector de las comunicaciones.

Los negocios de Negre en la Argentina

La relación empresarial de Negre con el mercado argentino tiene antecedentes. En agosto de 2024, su grupo EDA anunció la compra del 50% de Madero Media Group, la sociedad que controla La Derecha Diario. La participación pertenecía al consultor político Fernando Cerimedo, quien había dirigido la campaña presidencial digital de Milei en 2023 y hoy está preso en Bolivia.

En agosto de 2026, Negre adquirió el 50% restante que todavía estaba en manos de Cerimedo, aunque en esa oportunidad lo hizo a título personal. La operación se formalizó cuando el consultor se encontraba detenido en Bolivia, acusado de intentar asesinar a su pareja embarazada, Nadia Beller, mediante sicarios que le dispararon.

Al explicar la estructura de esas operaciones, Negre sostuvo que la participación adquirida en 2024 también había quedado finalmente a su nombre. "La Derecha Diario no tiene relación con EDATV, más allá de que yo soy propietario", señaló el periodista español. Así, el portal quedó bajo su control personal y fuera de la transacción con Manzano.

La inversión en Right News Media se suma a otras participaciones del empresario argentino en medios de comunicación. Manzano es accionista del Grupo América, junto con Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione, y también participa en Telefe en sociedad con Scaglione. Su actividad empresarial abarca, además, los sectores energético, minero, de telecomunicaciones e infraestructura.

La decisión sobre el nuevo canal español

La entrada de Manzano en el conglomerado de Negre coincidió con otro movimiento en el mercado audiovisual español: el empresario decidió no ejercer una opción de compra que le habría permitido ampliar su participación en La Séptima, el nuevo canal de televisión que tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Manzano conserva el 25% de La Séptima, mientras que Andrés Varela Entrecanales pasó a controlar el 65% y José Miguel Contreras mantiene el 10% restante. El empresario argentino tenía la posibilidad de sumar otro 20% a su participación, pero finalmente no avanzó con esa opción.

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La prensa española publicó distintas versiones sobre los motivos de la decisión y señaló posibles diferencias con la orientación editorial que podría adoptar la señal. Entre las versiones difundidas apareció la preocupación por un perfil considerado cercano al socialismo, en un canal al que algunos sectores comenzaron a apodar "TelePedro", en alusión al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La expansión internacional de Manzano

La estrategia de crecimiento de Manzano en la industria de los medios también tuvo movimientos en América Latina. En febrero de 2026, el empresario compró El Universo, uno de los principales diarios de Ecuador y el más importante de Guayaquil, en una operación asociada con Ives Maia Pardini, empresario radicado en Estados Unidos.

En Perú, por otra parte, Manzano avanzó con la adquisición de la filial regional de Telefónica a través de su compañía Integra Tec International. Estas operaciones forman parte de una estrategia de expansión que combina inversiones en medios de comunicación con negocios de infraestructura y servicios.

En la Argentina, uno de sus principales frentes de crecimiento es el sector energético. Manzano participa en Edenor junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti. A través de esa compañía, avanzó este año sobre Metrogas, en la que ya tenía una participación del 9% mediante Integra Gas Distribution. En agosto, además, Edenor ofertó US$ 780 millones por el 70% de la mayor distribuidora de gas del país.

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Otro de sus movimientos relevantes fue la compra de los activos de Shell en la Argentina junto con la compañía suiza Mercuria Energy Group, socia de Manzano en Integra. El acuerdo incluyó unas 900 estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud, por un monto de US$ 1.420 millones. Ambas compañías también participan en Phoenix Global Resources, la petrolera que opera en Vaca Muerta.

De la política a los negocios globales

Antes de consolidar su perfil empresario, Manzano fue una figura central de la renovación peronista durante la recuperación democrática. Fue diputado nacional por el Partido Justicialista desde 1983 y encabezó el bloque peronista hasta 1991, cuando asumió como ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem.

Tras abandonar la actividad política, se radicó en Suiza y desarrolló negocios internacionales en sectores como las comunicaciones, la construcción, la vitivinicultura, la energía, la minería y el petróleo. Actualmente, alterna su residencia entre Suiza, Madrid y Mendoza.

En el plano político, durante el último año Manzano se acercó a Milei, elogió sus reformas económicas y se posicionó entre los empresarios interesados en participar de la nueva etapa de privatizaciones impulsada por el Gobierno. Al mismo tiempo, mantiene vínculos con Sergio Massa, una relación que quedó en evidencia con su presencia en un encuentro de empresarios y financistas organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en Nueva York.

Después de esa reunión, el Gobierno nacional firmó la extensión de la licencia de distribución de gas natural por redes de Metrogas, una decisión que destrabó la adquisición de la compañía por parte de Edenor. El episodio reflejó la convergencia entre los intereses empresariales de Manzano y las decisiones regulatorias del Ejecutivo.

LMM/ML