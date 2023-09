Massa alinea a los intendentes y va por los gobernadores

Sergio Massa arrancó el primer día de campaña hacia las elecciones generales en el territorio bonaerense en el que consiguió el 32% de los votos y en el que aún cree que puede obtener más aire para meterse en el ballottage. Llegó con el traje de ministro de Economía para inaugurar un paso bajo nivel, pero inmediatamente mostró su rol de candidato a presidente en un almuerzo con intendentes en el que comenzaron a delinear la estrategia de la nueva campaña. El objetivo fue dejar toda discusión e interna detrás, por lo que las idas y vueltas por la suma fija que deben pagar y muchos de los jefes comunales dicen que no pueden afrontar los desembolsos, quedó afuera del temario.

Nadie en la mesa puso en duda que uno de los dos lugares para el ballottage ya lo tiene ganado Javier Milei. ¿Qué hacer ahora con el líder libertario? “Sacó esa cantidad de votos porque la gente buscó su boleta, está claro que no ganó por nosotros, pero le facilitamos al votante que pueda elegirlo porque le imprimimos boletas, se las cuidamos en el cuarto oscuro y después se las contamos. No tenía ni un fiscal Milei”, reconoce un intendente. El candidato a presidente más votado sabe que ahora la estructura del peronismo no estará a disposición y, por eso, salió a buscar fiscales.

Si en la campaña previa a las PASO, el objetivo fue “que Milei no se caiga”, ahora algunos empiezan a repetir que es necesario que “Bullrich no se derrumbe” para que esos votos no vayan al libertario y se lleve un triunfo en primera vuelta. “No hagamos más nada de eso y que la gente vote a quien quiera que vamos a terminar quedando afuera por hacer subir a uno, bajar a otro, así nos fue en las PASO”, lanza un intendente del Conurbano en donde ven un crecimiento de Milei, pero que aún está lejos de poder ganar en primera vuelta.

Los jefes comunales miran con preocupación la elección nacional aunque aseguran que en el territorio bonaerense, Axel Kicillof podrá reelegir. Sobre las posibilidades de Sergio Massa, un intendente recuerda que en los días previos a las PASO, Alberto Pierri le mostró los datos que obtuvo al llamar a los teléfonos de los clientes de Telecentro. El empresario se queja de lo extensas que son las encuestas y, por eso, fue a buscar sus propios números. Solo hace una pregunta: ¿A quién votará para presidente? ya antes de los comicios del 13 de agosto, las respuestas eran desalentadoras.

En el asado en San Vicente de este sábado, el objetivo estuvo puesto en sacar entre 3 y 5 puntos más en el territorio bonaerense para conseguir llegar a un promedio de 33 puntos nacionales. Aunque no depende de ellos, también se habló de mejorar la elección en el norte del país. Massa viajará allí el próximo fin de semana. Después de alinear a los intendentes del Conurbano, buscará ordenar a los gobernadores.

El candidato a presidente de Unión por la Patria sabe que para ganar deberá competir contra Javier Milei y Patricia Bullrich pero también contra el reclamo de cambio que marcan los sondeos. A pesar de haber dos opciones extremas en la oposición, un porcentaje alto de encuestados, que va del 70 al 80%, asegura que quiere un cambio de gobierno.

“Tenemos con qué”, será el eslogan que inaugurará Massa para decirles a los votantes que está listo para gobernar, a pesar de que ya gobiernan. Para una nueva etapa de esta campaña pensada para la segunda vuelta, se evalúa avanzar hacia el “tenemos presidente”. Allí, Massa deberá mostrar que es diferente a Alberto Fernández, sobre todo, al momento de tomar decisiones. “Nuestro presidente tiene más imagen negativa de la que tenía De la Rúa antes de renunciar”, dicen.

El tigrense y los intendentes acordaron ayer unificar la estrategia y, pasada las internas, militar la boleta completa. También participaron del encuentro el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el ministro del Interior, candidato a senador y jefe de campaña, Eduardo “Wado” De Pedro.

Para no generar más ruidos internos, la discusión de la suma fija no llegó a la mesa. “Hay 70 mil empleados municipales que no fueron a votar”, dispara Sergio Massa en la intimidad y apunta directamente a los intendentes propios, que ahora ponen quejas por tener que hacerse cargo de la suma fija y que mantienen los sueldos de sus trabajadores por debajo de la suba de la inflación. El ministro de Economía y candidato presidencial sabe que esa ausencia en el cuarto oscuro tiene que ver con el descontento, así como también conoce las cuentas municipales y sabe que muchos distritos pueden desembolsar la plata que se resisten a poner. “Algunos no tienen la plata y otros no la quieren poner”, reconoce un jefe comunal ante este medio. La negativa a los desembolsos aseguran que se tiene que ver con que “ven un futuro incierto. No quieren tener gastos sabiendo que en diciembre puede estar todo mucho peor si gana Javier Milei”.

Apuestan a polarizar con Milei

El titular de Hacienda en su carrera a octubre tiene su mirada en la polarización con Javier Milei y bajo ese contexto decidió cruzar al líder libertario, recordando en la red X una de sus más polémicas propuestas: la venta de órganos.

“Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio”, lanzó el postulante de UxP, citando un mensaje en su contra por parte del hombre de LLA, quien cree que alcanzará el ballottage y enfrente estará el tigrense (ambos creen que se encontrarán en noviembre en el cuarto oscuro).

Por eso, piensa dedicarle cada vez más dardos y apuntar a su gestión al frente de Economía. “Horrores de Sergio Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros”, planteó.

Los movimientos sociales, sin internas

J.P.K.

Los movimientos sociales de sintonía oficial van a redoblar esfuerzos para que Sergio Massa entre al ballottage y prometen caminar con mayor fuerza territorios, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, para que el escenario sea realidad. Aunque de parte de algunos integrantes persisten dudas sobre qué realizará el Evita, la organización que plantó disputas internas y terminó herida.

Organizaciones como Somos Barrios de Pie, que lidera el funcionario Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista y Combativa, del diputado de UxP Juan Carlos Alderete, aparecen con la camiseta del ministro e integrados a la campaña. La apuesta para que la coalición crezca hasta octubre es mantener diálogos con vecinos, casa por casa, sector por sector, para tratar de revertir el ausentismo de la última elección. También, para explicar qué hizo el Gobierno en los últimos meses y los peligros que pueden representar Patricia Bullrich y/o Javier Milei al mando de la Casa Rosada.

El fenómeno libertario fue inesperado para varios dirigentes. “La verdad, no lo supimos ver, sabíamos que podía ser votado pero no imaginabamos semejante resultado”, relató un referente social ante PERFIL, que además celebró las medidas que anunció hace una semana el postulante de UxP. No obstante, coloca dudas sobre el impacto que pueden llegar a tener de cara al próximo mes y pide más controles a los empresarios. “Remarcan todos los días”, se queja. Una acción que se dio en la previa a los comicios y que se puede repetir para frenar el crecimiento del representante de La Libertad Avanza: charlas a los jóvenes relatando qué quiere hacer Milei.

En ese sentido, Menéndez sostuvo que el proyecto del hombre de LLA es el de “arrebatar los derechos de millones de argentinos y argentinas, hipotecar el futuro del país privatizando la salud y la educación pública, iniciando un plan de dolarización que va a liquidar los ahorros, pulverizar los ingresos de la población y a cercenar la soberanía de nuestra nación”.

Por otro lado, hay varios que vieron al Movimiento Evita de Emilio Pérsico “a media máquina” tras el golpe que recibieron el pasado 13 de agosto, sobre todo en La Matanza, la localidad que querían gestionar a través de Patricia Cubría, la derrotada en una interna, feroz, contra Fernando Espinoza. No obstante, desde el espacio aclaran que seguirán trabajando en el territorio para que el titular de Hacienda sea el sucesor de Alberto Fernández. Otra fuente de la alianza oficial aporta que en el distrito bonaerense se alcanzó un acuerdo para que la tensión no siga escalando y se milite la boleta con la cara del candidato a presidente.