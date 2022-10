Massa cumple dos meses al frente de Economía y se enfría la luna de miel con el ala política

A dos meses de tomar el mando de la poltrona de Economía, la papa caliente del Gobierno, el ministro Sergio Massa computa logros que le permiten sacar pecho y, de paso, le dan aire para enfrentar las presiones que un sector de la coalición de Gobierno le siguen dispensando.

Sin embargo, su talón de aquiles sigue siendo la alta inflación que el mes pasado estaría cerca del 7% (otra vez, según las consultoras privadas) y que en octubre no tendería a desinflarse ya que el mes que acaba de comenzar arrancó con cerca de 10 aumentos.

No en vano esta semana el viceministro de Massa, Gabriel Rubisntein, que estaba amordazado desde que asumió, tuiteó señalando que la incertidumbre económica no es culpa de los empresarios sino de la macroeconomía del Gobierno. ¿Se cortó solo?. Aunque en el gabinete económico se rumorea que el funcionario, economista a diferencia de Massa y muy lejano de las concepción económica de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “está muy harto” (por usar una terminología más glamorosa para las palabras, que también empeizan con h, y que utilizaron para describir el ánimo del vice empiezan con h). En el entorno del gabinete dicen que empezaron a jugar públicamente al bueno y al malo. Ese juego, en el que Massa se siente mucho más cómodo que Rubinstein, podría ser la constante de los próximos días para contrarrestar los embates del cristinismo en torno al rumbo económico que en el equipo de Massa no descartan.

De todo modos, el diálogo entre Massa y la vicepresidenta no está cortado aunque CFK no tiene ninguna simpatíaa por el segundo de Massa a quien le costó mucho digerir debido a los tuits que se conocieron cuando se lo señaló como posible candidato a secundar a Massa, hace ya 60 días.

Quedan otros 30 días por delante del plazo que el propio ministro se autoimpuso para mostrarle resultados a los argentinos , como él mismo señaló al asumir.

Ahora la luna de miel entre el timonel de Economía y el cristinismo parece haberse enfriado.

En la manga, Massa tiene algunos ases que esgrimir. Sacó pecho con el dólar soja. El ministro anunció ayer que la liquidación de divisas a través del “dólar soja” ascendió a US$ 8.126 millones y anticipó que el lunes lanzará un programa de administración de divisas en el comercio exterior con el fin de aplicar los fondos obtenidos para fortalecer la producción nacional.

El volumen alcanzado estuvo muy por encima del resultado de los US$ 5.000 millones en ventas que se esperaba originalmente. “El Programa de Incremento Exportador demostró que cuando el Estado está presente, las y los productores confían”, señaló el titular del Palacio de Hacienda al anunciar ayer ese logro.

Esta semana, a pesar el contexto de temblores internacionales en los mercados, Economía logró captar financiamiento neto por casi 195 mil millones de pesos con un menú conformado por 6 títulos.

Ambas cucardas que sumó el ministro agregaron a la venia obtenida por parte del Fondo Monetario en la revisión del segundo trimestre, justo en el período en que el Gobierno presentó tres ministros en dos meses. Ayer aseguró que el Gobierno nacional cumplió con las metas fiscales y de reservas acordadas en el Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Claramente cuando uno ve la foto del día de hoy la meta de reservas está cumplida; más que cumplida”, enfatizó Massa al responder un pregunta de NA sobre el estado del acuerdo con el FMI al cierre del tercer trimestre del año que se produce hoy.

La venia del FMI aún cuando el organismo internacional no desembolse ni un solo dólar adicional (más que los que se requieren para afrontar los venimcientos) es un logro en sí mismo debido a l nivel de inflación que es mucho más alto del comprometido y el de reservas mucho más bajo del anunciado.

El jueves, el Fondo hizo un guiño a la gestión Massa. Les advirtió a gobernadores del norte argentino que no hay margen para modificar el actual programa de refinanciación de deuda y que la Argentina debe cumplir con las metas firmadas. La sentencia fue de parte directa del director del Departamento Occidental del organismo Ilan Golfdjan, quien recibió a la delegación de gobernadores del Norte Grande que visitan Estados Unidos, un duro del equilibrio fiscal.

Ahora es el turno del dólar tecno

Agencias

Luego del éxito del dólar soja, el Gobierno anunciará el próximo lunes el “dólar tecno” para incentivar las inversiones en el sector de la economía del conocimiento, que permitirá a las empresas tener libre disponibilidad de una parte de las divisas y pagar sueldos en dólares.

El nuevo esquema cambiario será presentado el lunes próximo, por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, quien anunciará medidas para incentivar las inversiones en el sector.​​.

El denominado “dólar tecno” beneficiará a las empresas que incrementen sus exportaciones con relación al año pasado y, a diferencia del dólar-soja, no se establecerá un valor como se hizo para los agro exportadores.

Según fuentes del Palacio de Hacienda se anunciará una flexibilización del acceso a divisas para las empresas del rubro.

Las compañías podrán adherir al nuevo esquema cambiario hasta el 30 de junio próximo y contarán con un plazo de 24 meses para realizar inversiones desde la aprobación del proyecto, prorrogables hasta por otros dos años, según explicaron fuentes oficiales. Las empresas tendrán también el beneficio que exceptúa el requisito de liquidación de divisas en el Mercado Libre de Cambios de hasta un 20% de las divisas que ingresen como inversión extranjera directa. Según trascendió, los proyectos de inversión, superiores a US$ 3 millones, deberán estar destinados a infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo.

Alberto F en Río Negro

El presidente Alberto Fernández cadea vez más alejado de la agenda económica, entregó ayer en Río Negro la vivienda 60.000 construida desde que inició su mandato, realizó un llamamiento a terminar con la violencia de todo tipo en el país y sostuvo que “la única posibilidad” para los argentinos “de poder avanzar y crecer es trabajar juntos, unidos, dejando diferencias de lado”.

“Tenemos una concepción de Estado que nos exige poner Estado donde el mercado desequilibra. No es que está entregando una vivienda, estamos reconociendo un derecho. Hay quienes creen otra cosa; por eso pararon estas viviendas”, dijo el jefe de Estado en referencia a las obras habitacionales detenidas durante el macrismo y reactivadas en la actual administración.

Fernández se refirió a la política pública como una herramienta que debe usarse “para cubrir el déficit habitacional”, y, en buena parte de su discurso, puso en valor la necesidad de poder “escuchar” al que piensa distinto y a trabajar “juntos” más allá de las discusiones partidarias.

El acto se desarrolló en la ciudad de General Roca, y el Presidente estuvo acompañado, entre otros, por el ministro de Justicia, Martín Soria.