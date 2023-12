Federico Angelini propuso a Mauricio Macri como presidente del PRO

El diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini postuló este sábado al ex presidente Mauricio Macri para liderar el PRO a partir del año próximo, luego de que la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que no será candidata.

"Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", dijo Angelini, actual vicepresidente del PRO, en declaraciones radiales.

En esa línea, cuando se lo consultó respecto de si Bullrich le dará su respaldo a Macri para liderar el partido, Angelini remarcó: "Así como Mauricio (Macri) la apoyó a ella siempre, ayer lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia (Bullrich), ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien".

Por otra parte, en el mensaje donde convocó a elecciones y descartó su postulación, Bullrich manifestó, en primera instancia, que los comicios partidarios serían en "febrero 2024", aunque luego, desde su equipo de comunicación, sostuvieron que se trató de un error y afirmaron que se darán a "principios de 2024".

Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Sobre ese tema, Angelini dijo que se "generaron grandes discusiones o especulaciones, pero es una cuestión legal".

"Vencen los mandatos en marzo y se tiene que dar todo el proceso previo, con tres o cuatro meses de anticipación y si nos demoramos nos agarra enero con la feria judicial, que complica porque hay partes que tiene que hacer devoluciones la Justicia", explicó.

En este sentido, el legislador afirmó: "Teníamos que disparar el cronograma electoral y eso es lo que hicimos, porque lo que puede pasar si no lo haces es que la Justicia te termine interviniendo al partido. Uno tiene que cumplir con el cronograma y con la carta orgánica", argumentó.

Bullrich llegó a la presidencia del PRO en febrero del 2020, durante la previa de la pandemia. En esa circunstancia, la coalición renovó autoridades y la futura ministra de Seguridad quedó como líder, secundada por Angelini y la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado, como vicepresidenta segunda.

Martín Menem se reunió con Milei y habló luego de ser postulado como presidente en Diputados

Cortocircuitos entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich

La definición de los ministerios y puestos clave del gobierno entrante encendieron una interna en el PRO, que salió a la luz esta última semana luego de que Patricia Bullrich, futura ministra de Seguridad, confirmara que no será candidata a la reelección en la presidencia del PRO, y convocará a elecciones para febrero de 2024.

"Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura", escribió Bullrich en redes sociales el pasado 30 de noviembre, mostrando que sus choques con el macrismo más duro no dejan lugar para otra lectura que un claro "cisma" en el partido creado por el ex presidente.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA

"Yo no me someto a Mauricio Macri", decía otro mensaje que Viviana Canosa leyó días atrás en su programa de LN+, atribuyéndoselo a la titular del PRO, mientras se analizaban las diferencias que venía generando el tema del reparto de cargos en el gobierno de La Libertad Avanza.

También se sumaron cuestionamientos de varios referentes de Juntos por el Cambio, incluido el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien advirtió en las últimas semanas que "si Bullrich es funcionaria de Milei no puede seguir siendo presidenta del PRO".

CA/GI