Mendoza no logró concretar acuerdos y Jujuy dio de baja contrato por 1 millón de dosis

Es una realidad que los argentinos reclaman por más vacunas y quieren completar su plan con las dos dosis. Producto de la escasez, según sea su procedencia, se recibe a cuentagotas. Si bien se conoció que quienes tienen sólo el primer componente de Sputnik, pueden combinarla con inoculaciones de Moderna o AstraZeneca, la pregunta que surge es ¿hay suficientes vacunas de este tipo para atender toda la demanda? Mendoza y Jujuy marcaron un claro contraste.

Luego de que el Gobierno Nacional les diera luz verde, los funcionarios provinciales salieron a la búsqueda y se encontraron tanto con la imposibilidad de negociar directamente con los laboratorios como con una serie de intermediarios que “les prometían el oro y el moro”.

Tal es el caso de San Juan -revelado por PERFIL- que se quedó sin 1 millón de vacunas Sputnik V y está a la espera de que le devuelvan los 18 millones de euros que depositó en un escrow londinense. El agente de custodia elegido fue The Law Debenture Corporation. La caída de este contrato dejó al descubierto la trama de cadenas de intermediarios que prometen dosis a un costo que triplica el precio de fábrica y a cortos plazos de entrega. La provincia cuyana no fue la única que negoció o compró.

Esquema de venta de vacunas Sputnik V.

Mendoza

El camino de la provincia cuyana fue muy similar al liderado por CABA. En un principio intentaron acuerdos con todos los laboratorios estadounidenses –Pfizer, Moderna, Johnson &Johnson- pero la respuesta fue “no vendemos a subsoberanos ni a privados”. Luego intentaron con el Fondo Ruso y con Cansino.

“Si tuvimos bastantes avances con Cansino, algunos intentos con Rusia y nos llamaron varias decenas de intermediarios”, explicaron altas fuentes de la gobernación a PERFIL. Con el laboratorio chino que produce las vacunas Convidecia, se habló de 600 mil dosis a un precio aproximado de 17 dólares la unidad.

“Contamos con la ayuda de Chile, a través de la embajada primero, y luego, con quien estuvo a cargo de las negociaciones allí, que nos puso en contacto con todos los laboratorios. También intentamos comprar a través de ellos. Llegué a analizar contratos de laboratorios en donde dicen ‘Yo te doy estas vacunas para que inmunices a tu población no para que le vendas a otro’. Con toda buena voluntad, siempre llegábamos al mismo bloqueo de que no vendían a gobiernos provinciales. Finalmente desistimos cuando no pudimos a través del gobierno chileno”, expresaron a este medio.

Dificultad para completar los esquemas de vacunación en Mendoza.

En Mendoza, la escasez de dosis se ve reflejada en la cantidad de inoculaciones que recibieron y tienen disponible para completar el esquema. Según los datos oficiales del Monitor de Vacunación Público que el Ministerio de Salud de Nación, al 9 de agosto, se completó el plan de vacunación a 328.840 mendocinos del 1.103.640 inmunizado con la primera dosis. Desde la gobernación detallaron que hay 400 mil personas vacunadas con el primer componente de Sputnik V, de los cuales completaron su esquema 100 mil. En relación a AstraZeneca, también hay 400 mil mendocinos con la primera dosis, de los cuales completaron su esquema 90 mil. Para poder atender la demanda y completar el plan de vacunación en ambos casos, tienen en stock 94 mil Moderna y 71 mil de AstraZeneca.

Al ser consultados por los acuerdos de aprovisionamiento que consiguió Provincia de Buenos Aires y el apoyo que brindó el Gobierno Nacional a cada jurisdicción, fuentes cercanas a la gobernación de Rodolfo Suárez señalaron al medio que ven “más flexibilidad hacia ciertos lugares”. “Nosotros compramos respiradores y nos los bloquearon. A partir de allí, desistimos de movernos independientemente y empezamos a tratar de centralizar todo por Nación porque era gastar plata y perderla”, finalizaron.

Jujuy

El gobernador Gerardo Morales, confirmó en diálogo con PERFIL que tenían un acuerdo cerrado por 550 mil dosis de Sinopharm a un precio de entre 16 y 20 dólares. El acuerdo fue directo con los productores, a través de la embajada China en Argentina y en contacto directo con cancillería china en Beijing. “Esta operación la dejamos sin efecto ya que el gobierno nacional está proveyendo bien a todas las provincias. Podríamos conseguir las vacunas pero no vamos a gastar 20 millones de dólares si ya nos están llegando desde Nación”, expresó el mandatario. Explicó que la baja de este acuerdo no les representó ningún problema contractual.

La provincia también rechazó 450 mil dosis de Sinopharm que correspondían a un acuerdo extrajudicial por un litigio que tienen con una empresa china. A finales de julio, el país oriental los contactó y les ofreció mandárselas. Dicha operación también fue dejada sin efecto por el gobierno.

Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

“La consigna de la provincia ahora es no comprar vacunas. Puede que lo intentemos si encontramos entre 100 mil y 200 mil del segundo componente de Sputnik, que son las que el país no tiene. Es nuestro único interés y hay una alternativa a través de Dubai que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación”, afirmó Morales. Fuentes cercanas a la gobernación de la provincia norteña señalaron que “hubo intermediarios de todo tipo, incluso gente que vende jugadores de fútbol en España”. Cuatro fueron las negociaciones que avanzaron a través de intermediarios, pero ninguna se materializó.

En DUBAI, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, se suscribió un preacuerdo entre Jujuy y la empresa londinense Biois UK Ltd, que se dedica a la investigación y desarrollo experimental en biotecnología. Dicha entidad se encuentra representada por Gagan Singh como Director Ejecutivo, quien a su vez encabeza seis empresas más destinadas a variados rubros. La intermediaria de esta entidad fue la consultora de ventas internacionales, Mariane Giardelli. Las tratativas rondaban en 1 millón de Sinopharm a un costo de 15,90 dólares cada una, sin que dicho monto incluya los gastos de traslado. La documentación necesaria fue presentada ante ANMAT pero aún no obtuvieron respuestas.

Por otro lado, se iniciaron negociaciones con el laboratorio Outfront Marketing Medical LLC, que es una empresa distribuidora y revendedora de suministros médicos específicos para el Covid-19. La compañía era representada por su CEO M. Robert Douglas Guido. Las partes fueron contactadas a través de Carlos Gibson, un hombre peruano aparentemente ligado a los negocios, del cual hay poco rastro. En un principio, las tratativas involucraban la compra de 1.000.000 de dosis; luego de 600.000 (350.000 de la 1º dosis y 250.000 de la 2º dosis), a un valor de U$D 15,80 CIF (costo, seguro y flete); y finalmente 200.000 de la 2º dosis, a un valor de U$D 16,50 CIF. Al igual que en el caso anterior, el laboratorio entregó la documentación necesaria para solicitar ante el ANMAT la pertinente autorización, pero tras la solicitud de documentación adicional por parte del ente regulador, todo quedó estancado.

Desde el Gobierno Nacional apuestan a la combinación de vacunas para completar el esquema de quienes tienen la Sputnik V.

También se dieron conversaciones con el laboratorio Medatest Group Ltd., empresa ubicada en Chipre, y que figura como proveedora mayorista de bienes no duraderos. No hay registro específico de qué materia prima venden, tampoco tiene presencia web ni en redes sociales. Ofrecían hasta 1 millón Sputnik a un costo de 16 dólares cada dosis. Con dicha compañía se iba a avanzar en la presentación de papeles ante la ANMAT, pero las negociaciones se cayeron ante la exigencia en forma previa y excluyente, de suscripción a un acuerdo de no elusión y no divulgación que les restringía la posibilidad de negociación con otros posibles proveedores. Por razones similares a lo ocurrido con la empresa anteriormente nombrada, también se cayeron las negociaciones con Spring Healthcare AG. Una compañía proveedora de soluciones sanitarias para asociaciones públicas y privadas. Esta entidad se ubica en Suiza y está registrada en actividades de contabilidad, preparación de impuestos, teneduría de libros y nóminas. Rubro que nada tiene que ver con la venta de vacunas. Ambas fueron puestas en contacto con Jujuy a través de Alejandro Melmestein, Managing Director de la Girlowusa, una compañía abocada a la distribución de dispositivos médicos para América Latina en el área de Cardiología y Radiología Intervencionista.

La situación planteada tanto por Mendoza como por Jujuy revela un contraste entre jurisdicciones que es representativo de las distintas provincias del país. En lo que ambas coincidieron es en la existencia de un mercado internacional de vacunas en donde las cadenas de intermediarios abundan. También reconocieron la “escasez de segundos componentes de Sputnik”, y entonces, vuelve a quedar abierta la pregunta ¿La combinación de vacunas solucionará el problema de fondo?

