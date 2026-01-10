Milei busca aliados para no dejar solo a Trump

Además de la situación que atraviesa Venezuela luego de la caída de Maduro, Javier Milei anticipó que trabaja de manera intensa en la creación de un bloque regional de derecha. Un espacio con gobiernos de signos políticos similares en contraste a las gestiones marcadas por “el socialismo del siglo XXI”.

El Presidente dijo que ya existen conversaciones con diez países para avanzar en este bloque con ideas “libertarias”. “No tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso”, afirmó. También habló de temas de la coyuntura política y económica local, con una férrea defensa a sus medidas.

Primero, explicó que se logró eliminar el déficit fiscal del Tesoro en el primer mes de gestión y del Banco Central en seis meses, recortando el gasto público real en un 30%. “La verdadera presión fiscal que experimenta un país es el tamaño del gasto público”, sostuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese marco, el economista precisó que la inflación anual bajó de 211% a 3% y que la pobreza cayó al 27,5%, lo que implicó que entre 13 y 14 millones de personas salieran de esa situación. Argumentó que, aunque el consumo en supermercados y shoppings se encuentra golpeado, las ventas por canales electrónicos, como Mercado Libre, muestran un crecimiento sostenido. “La macroeconomía es la suma de la microeconomía”, declaró y atribuyó parte de la percepción negativa a la cobertura de los medios y a encuestas “prefabricadas para generar un relato electoral”.

Asimismo, aseguró que su administración ya implementó 13 mil reformas estructurales en dos años y que existe un plan para revisar miles de decretos que traban el funcionamiento económico.