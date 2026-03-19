Javier Milei viaja a Hungría para encontrarse con el ultraderechista Viktor Orbán y participar de la cumbre CPAC

Solo cuatro días después de regresar de España, el presidente Javier Milei viajará a Hungría este jueves 19 de marzo por la noche, luego de participar del Foro Económico del NOA en Tucumán. Según el canciller Pablo Quirno, el mandatario argentino visitará Budapest por una invitación que recibió de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y se reunirá con las autoridades locales, incluyendo al polémico primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Los dos líderes ya se mostraron juntos en Washington, semanas atrás, durante la presentación de la “Junta de la Paz” que impulsó Donald Trump. Al hablar de la relación Milei-Orbán, Quirno señaló que se trata “de un grupo de líderes que tienen pensamientos afines”. El líder ultraconservador, antiislamista, antimovimiento LBGT y xenofóbico se diferencia de Milei por sus políticas antiglobalistas y su posicionamiento contra el cambio climático.

Hungría el domingo 12 de abril tendrá elecciones parlamentarias en las que se definirán los 199 miembros de la Asamblea Nacional responsable de escoger al próximo primer ministro de Hungría para el período 2026-2030. Orbán, que se enfrenta a un desafío sin precedentes a sus 16 años en el poder, ha estado rezagado en las encuestas desde el año pasado, y recientemente ha centrado su campaña en atacar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (con quien Milei mantenía un vínculo estrecho, hasta el triunfo de Trump en EE.UU.), con buenos resultados.

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Una soledad demasiado jocosa

Por otra parte, la participación de Milei en la CPAC Hungría, que se realizará el sábado, le servirá para potenciar su discurso contra el “consenso de la Agenda 2030” y la intervención del Estado. El presidente ya participó de las cumbres celebradas en Estados Unidos, Brasil, Paraguay y la Argentina.

La comitiva oficial argentina, que incluye al canciller, también tiene planeado encontrarse con el presidente húngaro, Tamás Sulyok. Según detalló Clarín, Milei volvería rápidamente al país, el domingo 22 de marzo.

Víktor Orbán

Javier Milei habló en Madrid con críticas a Pedro Sánchez y elogios a Trump

Javier Milei dio un discurso el pasado 14 de marzo en el cierre del Madrid Economic Forum, cuestionando al presidente español Pedro Sánchez. “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”, arrancó el máximo referente de La Libertad Avanza.

Cuando hizo esa referencia a Sánchez, los asistentes al Palacio de Vistalegre respondieron con gritos, insultos y burlas, por lo que Milei ironizó: “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”. Luego, el presidente argentino adelantó que “no estamos tan lejos de tener una Cuba libre. Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, la basura inmunda del socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”.

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Luego afirmó que “el sistema capitalista es el único que trae prosperidad a la Tierra. Primero está la libertad y en segundo lugar la eficiencia económica. Al margen de eso, cuando la eficiencia y el utilitarismo político están alineados con los valores éticos y morales, el resultado que esa política va a tener es que es justa, es eficiente”.

Por último, aseguró que "la caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno. Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista”.

HM/ML