Nito Artaza pidió un amparo a la Corte para voltear la candidatura de Jorge Macri, pero ayer rechazaron uno igual

La disputa por la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño dentro de una de las listas de Juntos por el Cambio no termina. Pese a los rechazos contra los planteos que pusieron en la mira la postulación de ese dirigente por no cumplir con los requisitos de residencia en la ciudad que exige la Constitución porteña, Eugenio "Nito" Artaza, ahora le pidió a la Corte Suprema que habilite la feria judicial y otorgue un amparo favorable al reclamo.

En plena feria judicial, el ex senador y comediante que busca frenar la precandidatura de Macri insistió con un reclamo por entender que su postulación es inconstitucional. Sin embargo, ayer, martes 25, la Corte rechazó un pedido igual que había formulado el lunes la diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi, también precandidata a jefa de Gobierno.

Jorge Macri reclama atención pero Larreta se muestra con Lousteau

La dirigente, otra de las impulsoras de los cuestionamientos al domicilio del precandidato oficialista, había presentado un escrito de 44 páginas con el mismo petitorio que Artaza.

Horacio Rosatti, que es el juez designado como autoridad de feria hasta el 28 de julio, firmó ayer una resolución con un párrafo en el que se lo rechazó. "La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla. Notifíquese", dice la resolución judicial.

"Me parece que la Corte debería tratar el tema, pero si no lo hace nos damos cuenta de que la política está entrando por la ventana. Creo que sería un antecedente realmente delicado y de gravedad institucional", sostuvo Artaza cuando PERFIL le mencionó la cuestión.

La presentación de Artaza

El documento al que accedió PERFIL tiene 32 carillas y arranca con una argumentación con la que consideró que se trata de un caso federal y luego otro apartado donde justificó el pedido de habilitación de la feria judicial. "Cabe recordar que la jurisdicción electoral se desarrolla tanto en procesos de naturaleza voluntaria como contenciosa, en los cuales rigen principios, reglas y plazos especiales, que tienden a garantizar la eficacia de los actos y resoluciones electorales", dice la presentación.

Jorge Macri.

Al avanzar en la descripción de los hechos el pedido citó el artículo 97 de la Constitución porteña que dice que "para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción, tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección, ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de la elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores". Ese es el punto que, al igual que Biasi, considera que no cumple la postulación de Macri.

Jorge Macri: "Me gustaría que Larreta fuera más enfático a la hora de apoyarme"

Seguidamente, explicó que el dirigente macrista se presentó como precandidato habiendo ocupado cargos en la provincia de Buenos Aires, tanto como diputado nacional como de intendente de Vicente López.

"Estamos ante un caso de gravedad institucional, de deterioro institucional en la ciudad y a nivel nacional también. Entendemos que puede haber un perjuicio a toda la ciudadanía de Buenos Aires ante tan poco tiempo, por eso elegimos un camino lógico como lo es el amparo", manifestó el autor de la presentación a PERFIL.

La Corte ya rechazó un planteo igual

Un dato no menor es que la Corte Suprema ya había rechazado el 11 de julio pasado un planteo de acción declarativa de certeza presentado por Biasi para que se determine si Macri podía ser o no candidato en los términos del artículo 97 de la Constitución porteña. Con la firma de Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte declaró que se trata de una causa "ajena a la competencia originaria" del Máximo Tribunal.

Horacio Rosatti rechazó ayer un pedido igual al de Artaza.

Biasi también insistió con otra presentación ante la Corte para que se abra la feria judicial y se le otorgue un amparo. Como se mencionó antes, eso fue rechazado ayer.

El Tribunal Superior porteño habilitó la candidatura de Jorge Macri y habrá interna con Martín Lousteau

Otra cuestión relevante es que el Tribunal Superior de Justicia pidió 10 días para que las partes se expresen respecto al planteo, plazo que aún corre. "Creemos que la Corte está en condiciones de tratar el tema. Dada la proximidad de los comicios, esos 10 días van a concluir después de las elecciones. Por eso, queremos que la Corte defina sobre esta postulación que, entendemos, no está a Derecho", insistió Artaza ante PERFIL.

Rosatti sigue como autoridad de feria hasta el viernes 28 de julio. La respuesta a la presentación de Artaza llegaría en el transcurso que resta de la semana y sería en el mismo sentido que en el resuelto en la presentación de Biasi.

"El TSJ dice que la cuestión es procesal, y si la Corte dice lo mismo sinceramente sería muy grave. La Corte, que ha intervenido en otras provincias, debería ver que acá también se está dañando el Sistema Republicano. De rechazarlo estaría vulnerando el Derecho constitucional", opinó Artaza.

Gi