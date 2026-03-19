"No se casó con ninguna mujer, se casó con las ideas": la llamativa comparación entre Javier Milei y Adam Smith

Este miércoles se cumplieron 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, el libro emblema del economista y filósofo escocés Adam Smith. En ese marco, se realizó en el Palacio Libertad un acto de homenaje con la participación del presidente Javier Milei. Al ingresar al escenario, el mandatario fue introducido por el economista Adrián Ravier, quien trazó un curioso paralelismo entre el jefe de Estado y el pensador homenajeado.

"Se cumplen 250 años de este gran libro, que nos ha dejado tanto. Y que de cierto modo hoy gobierna la Argentina", expresó Ravier, identificado con la difusión de las ideas del oficialismo en el ámbito académico y en redes sociales.

El presidente Javier Milei junto al economista Juan Carlos de Pablo en el acto homenaje a Adam Smith

El presentador anticipó que su exposición incluiría aspectos biográficos del autor escocés y un repaso por los conceptos que marcaron su legado. "Entre muchos de esos contextos se dirá, en la vida de este hombre, que Adam Smith no se casó, o por lo menos no se casó con ninguna mujer, sino que se casó con las ideas", explicó, antes de introducir una comparación con el mandatario argentino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno de Javier Milei elimina 900 mil planes y lanza vouchers de capacitación laboral

"Creo que igual que el Presidente de la Nación, que claramente...", alcanzó a señalar Ravier, pero la frase quedó inconclusa tras la risa de Milei, que interrumpió la exposición.

El auditorio respondió con aplausos. Entre los presentes se encontraban integrantes del Gabinete nacional, además de Santiago Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich.

El gabinete de Javier Milei en el homenaje a Adam Smith

"Ese chiste estaba fuera de libreto", señaló el Presidente tras la interrupción. "Lo dije sin su permiso", respondió Ravier, con tono distendido.

Encuesta 2026: Patricia Bullrich se ubica primera y desplaza a Javier Milei en imagen positiva

En ese momento intervino el economista Juan Carlos de Pablo, también expositor del encuentro. "Pará, pará. Dale el beneficio de la duda, porque no murió todavía", afirmó, en alusión a la comparación planteada.

Las risas volvieron a escucharse en la sala y Ravier retomó la idea en sintonía con el comentario: "Pero no creo que abandone las ideas".

El economista y filósofo escocés Adam Smith, autor del libro "La riqueza de las naciones"

Adam Smith falleció el 17 de julio de 1790 a los 67 años, en la ciudad de Edimburgo, donde residía junto a su madre y su prima Janet Douglas. Su figura quedó asociada de manera permanente al desarrollo del pensamiento económico liberal como uno de sus principales referentes fundacionales.

NG