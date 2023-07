"No vas a ser Presidente": las respuestas de Horacio Rodríguez Larreta a una tendencia en su contra

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sorprendió en las últimas horas en sus redes sociales al responder a una tendencia en contra de su postulación a la presidencia. El precandidato de Juntos por el Cambio decidió contestar distintos mensajes de Twitter con el hashtag “No vas a ser Presidente”, justamente dirigido contra él.

Citando algunos de los comentarios, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se refirió al tema, por ejemplo, en una publicación en la que un usuario le escribió: "Sí, en tu p... vida vas a ser Presidente, siniestro". Ante esto, respondió: "Si, no voy a ser un Presidente que esté a favor de la venta de órganos", y lo acompañó con una foto de Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

Si, no voy a ser un Presidente que esté a favor de la venta de órganos. pic.twitter.com/6jlZq0o483 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

En otra publicación de "#NovasaserPresidente", Rodríguez Larreta aprovechó para criticar al oficialismo. "Si, no voy a ser un Presidente cómplice del narcotráfico", escribió junto a una foto de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, con la frase: "Los narcos nos ganaron".

Si, no voy a ser un Presidente cómplice del narcotráfico. pic.twitter.com/ImyczeyQm5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

En otro caso, respondió: "Si, no voy a ser un Presidente que cierre las escuelas", junto a una foto de Alberto Fernández en una crítica a las restricciones durante la cuarentena por la pandemia.

Si, no voy a ser un Presidente que cierre las escuelas. pic.twitter.com/5rwgdWvRhr — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

También en otros tuits apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Sí, no voy a ser un Presidente amigo del dictador Maduro", dijo en otro de los tuits. "Si, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia", agregó, entre otras respuestas.

Si, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia. pic.twitter.com/4Z1DzGDcPF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

En los últimos días, el jefe de Gobierno porteño se diferenció de su competidora en la interna del PRO, Patricia Bullrich y también criticó a Mauricio Macri. "El modelo de Patricia Bullrich es como el de Macri, y fracasó", dijo.

“Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora, diferimos en el cómo y eso hace toda la diferencia. El cómo es la diferencia entre lograrlo o no”, expresó Horacio Rodríguez Larreta el miércoles.

En esa línea se expresó también su compañero de fórmula, Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy dijo que “el país necesita liderazgo”, y aclaró: “Horacio ha demostrado que no tiene jefe, y ese es otro problema, eso es lo que no le perdona Mauricio, Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente que no tenga un comando de afuera”.

AG CP