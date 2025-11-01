El vocero presidencial Manuel Adorni asumirá oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei a partir de este lunes 3 de noviembre, luego de la renuncia de Guillermo Francos. El anuncio se conoció el viernes por la noche, cuando la Oficina del Presidente confirmó el cambio. Este sábado, Adorni estrenó su nuevo rol con un mensaje en la red social X, en el que enumeró los “logros” de la semana del Gobierno en “nuestra querida Argentina”.

“Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina”, comenzó Adorni en su posteo, antes de detallar una serie de medidas como el "rotundo éxito" de la Boleta Única Papel, el crecimiento de las acciones y bonos tras las elecciones, el acuerdo con 20 gobernadores para avanzar en reformas estructurales y el aumento de hasta un 35,4% en las prestaciones para personas con discapacidad.

Renunció Guillermo Francos y Manuel Adorni será el nuevo jefe de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete también destacó que “se incrementó la partida para hospitales nacionales en 35.800 millones de pesos”, además de que “los juguetes serán más baratos: los aranceles de importación bajaron del 35% al 20%”. Por último, el mensaje cerró con su clásico “fin”.

El debut digital de Adorni llegó en un momento de reacomodamiento político dentro del Gobierno, tras los resultados electorales del 26 de octubre y la decisión del presidente Milei de encarar una “segunda etapa” de gestión. La Casa Rosada busca reforzar el perfil técnico y comunicacional del Gabinete, con un enfoque centrado en la ejecución de las reformas laborales, previsionales e impositivas, y en afianzar el consenso político con los sectores dialoguistas.

La renuncia de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni

El hasta ahora jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su renuncia el viernes 31 de octubre a través de su cuenta de X. En su mensaje, explicó que su decisión respondía a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y a la necesidad de que el Presidente pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Francos, uno de los ministros más cercanos a Milei durante los primeros dos años de gestión, agradeció “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y afirmó que el mandatario “siempre podrá contar conmigo". Poco después, la Oficina del Presidente publicó un comunicado oficial confirmando la dimisión y expresando su reconocimiento: “El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas”.

“El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante y la Nación estará siempre en deuda con él”, agregó el comunicado. Según trascendió, el exfuncionario descartó asumir otro cargo dentro del Ejecutivo: “No creo que esté en posición de ir a otro lugar en el Estado”, declaró.

De la mano de Karina Milei, Adorni sigue subiendo: "Es un honor continuar el trabajo de Francos"

El mismo texto oficial confirmó la designación de su sucesor: “En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

Horas después, el propio Adorni publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes: “Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”.

En ese mismo texto, extendió sus palabras al resto del equipo: “Asimismo quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin”.

