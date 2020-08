Pese a una orden judicial, el oficialismo avanza con el desplazamiento de dos jueces

El Frente de Todos buscará rechazar formalmente este martes 18 de agosto la orden de la jueza María Biotti en el Senado para habilitar la comisión de Acuerdos. Allí tratarán y revisarán el traslado de diez jueces, entre ellos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La oposición ya adelantó su rechazo, al expresar que no están "dispuestos a tolerar que el Congreso incumpla una orden de la Justicia de la Nación".

El plenario de comisiones fue convocado por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos, y la santafesina María de los Angeles Sacnun, presidenta de Asuntos Constitucionales, ambas del Frente de Todos y muy cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El pasado jueves 13 de agosto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo falló a favor de los jueces Bruglia y Bertuzzi, poco antes de que el Senado comenzara a tratar sus pliegos -junto a otros ochos- para revisar los traslados. Esos magistrados, que intervinieron en los cuadernos de la corrupción, forman parte de la lista de magistrados que el oficialismo pidió revisar, dado que sus traslados no pasaron por el Congreso. Ambos integran la Sala I de la Cámara Federal, a la que llegaron para cubrir vacantes durante el gobierno de Mauricio Macri. El tema empezó en el Consejo de la Magistratura, luego pasó por el Ejecutivo, y ahora ya está en el Senado.

Pese al fallo de la jueza Biotti de suspender sus trámites, el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y en la sesión del pasado jueves le dio ingreso a los pliegos, al considerar que, en los hechos, activa el proceso legislativo, cumple con el principio constitucional de la publicidad en los actos de Gobierno y por lo tanto no debía detenerse.

La Justicia favorece con un fallo a los jueces Bruglia y Bertuzzi cuestionados por el Gobierno

"Esto no significa el tratamiento, que requiere su publicación, las observaciones y luego la audiencia pública. Sólo le estamos dando publicidad. Además, el fallo no está firme", anunció Fernández Sagasti.

"Un oficio notifica que no se puede dar ingreso y el tratamiento se dispara con la lectura, que es la que impulsa su publicación y las audiencias. Los fallos se cumplen, aunque no estemos de acuerdo", cuestionó el radical Luis Naidenoff. También se sumó la legisladora tucumana Silvia Elías de Pérez: "No somos ni oportunistas ni necios. No estamos dispuestos a tolerar que el Senado incumpla una orden de la Justicia de la Nación".

La sesión se había abierto con una cuestión de privilegio del oficialista Mario Pais contra el fallo de Biotti: "Es un exceso. Sería la declinación de nuestra competencia constitucional. Le estaríamos dando primacía a un verdadero absurdo". Además, consideró que "como medida cautelar, impedir que funcione el Senado en ejercicio de sus funciones" respecto de "analizar los acuerdos a magistrados y funcionarios" constituye "un alzamiento a la Constitución y una violación de la soberanía popular de los legisladores".

Pais presentó en forma digital un proyecto de resolución para "rechazar enfáticamente lo resuelto con fecha 13 de agosto por la señora jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 en la causa Bertuzzi, Pablo Daniel y otro sobre amparo ley 16.986 en cuanto ordena a este Honorable Senado de la Nación -como medida interina- suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los doctores Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”.

