Para el mercado, "Alberto F es muy pragmático"

por Mirta Fernandez

El jefe de estrategia de mercados emergentes del Credit Suisse en Londres Mariano Arrieta juzgó que el control de capitales en una “buena medida” en un escenario de crisis para proteger las reservas, pero plantea dudas sobre el reperfilamiento de la deuda.

—¿Qué opina de las medidas de control cambiario?

—Las medidas son buenas dentro del contexto. Es acertado haber implementado control de capitales y tratar de preservar reservas. Se limita la posibilidad, no digo que se elimina, del peor de los escenarios que sería que si Alberto Fernández se convirtiese en el próximo presidente tendría una situación mucho más complicada si agarrase un país casi sin reservas netas.

—¿Qué análisis hace del reperfilamiento de la deuda?

—La decisión es adecuada en cuanto al timing, porque los precios de los bonos ya descontaban alguna reestructuración, pero todavía falta más información. El problema principal del reperfilamiento de la deuda es que no resuelve las necesidades de financiamiento ni de este año ni de 2020.

—El Gobierno aún no envió al Congreso el proyecto de ley del canje de deuda.

—Me parece que eso el mercado lo tomó como algo positivo. Probablemente el Gobierno esté estudiando alternativas que sean un poco más adecuadas a la que son las necesidades de financiamiento del país y las expectativas del mercado.

—¿Como ve al ministro de Hacienda Hernán Lacunza?

—Es alguien con una mirada muy realista de la situación económica, es capaz, entiende cuáles son los límites macroeconómicos que enfrenta Argentina y también los límites políticos. Por la desventaja electoral en función de lo que pasó en las PASO este gobierno está presionado por tomar medidas no muy populares como control de capitales, que tienen un costo político alto. Está funcionando como un piloto de tormenta.

—¿El mercado cómo lee los gestos de Alberto Fernández?

—Alberto Fernández es excelente en manejar este tipo de situaciones y aprovecharlas desde el punto de vista estratégico y político, es muy pragmático, y sus comentarios y acciones son desde una posición de fortaleza y favorable en términos electorales. No tiene ninguna presión como para involucrarse en esta crisis y ser partícipe de las decisiones que tiene que tomar el Gobierno. En este contexto delicado, la oposición la puede usar en forma ventajosa como cuando envió la carta mencionando la disconformidad con las políticas con el FMI, en un momento crítico para la relación entre el Gobierno y el Fondo. O puede generar expectativas, diciendo que la idea de la oposición es pagar la deuda. Es dificil pensar en un escenario de colaboración múltiple.

—¿Piensan que un gobierno de Alberto Fernández sea igual al de Cristina Kirchner?

—Alberto se enfrentará a una situación económica mucho más delicada, y eso limita su capacidad de acción. La situación económica va a hacer que las políticas tengan que ser diferentes. El próximo gobierno va a tener que ser responsable. En 2007 tenías muy pocos desequilibrios económicos, y un empuje grande del crecimiento mundial. Hoy la economía global se desacelera. La inflación te limita la capacidad de maniobra y está el FMI.

—¿Cree que el FMI girará el desembolso pendiente de US$ 5.400 millones?

—No estoy totalmente convencido de que el desembolso se vaya a hacer porque una de las condiciones del stand by es que Argentina no puede perder en ningún momento acceso al roll over de deuda de corto plazo con inversores privados.