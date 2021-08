Patricia Bullrich: "La Cámpora está burocratizada, no tiene control de la calle"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó este jueves 19 de agosto contra el Gobierno por los festejos del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en Olivos en plena cuarentena y aseguró que ese escándalo despertó un "sentimiento de rebelión" en los argentinos. También afirmó que "La Cámpora está burocratizada" y que "perdió el control de la calle".

"La inmoralidad en la investidura presidencial hace que todos los argentinos estemos con una enorme tristeza. Siempre pensamos que hay algo que vale más que una conferencia de prensa, que las palabras: es el ejemplo. Y Alberto Fernández fue muy agresivo con la población, ni hablar con los periodistas, ni hablar con nosotros", comenzó la ex ministra de Seguridad en diálogo con LN+.

En esa línea, comentó: "Parecía que él iba por un solo camino, y cuando la gente comienza a ver que era todo una puesta en escena, que las vacunas eran para ellos y que hacían fiestas cuando uno no salía a 5 cuadras de su casa, te genera este sentimiento de rebelión que tenemos los argentinos".

"Un gobierno que esconde, que miente, que mintió con Pfizer, que miente con las fiestas. El mismo presidente, el día que vio la foto, dijo 'eso no existió'. Él sabía, si él había estado", expresó Patricia Bullrich.

Asimismo, recordó: "El presidente se contagió de coronavirus con dos vacunas, te tenés que descuidar muy fuerte". Y en ese sentido, agregó: "La foto de Hugo Moyano, antes de eso hay un asado".

"Vamos a buscar reemplazar este gobierno, y vamos a buscar ganar las elecciones parlamentarias. Y en las elecciones presidenciales. Algunos creen que al presidente lo sustituye un poder fuerte que es Cristina Kirchner. No comparto esa idea, creo que el kirchnerismo ha perdido centralidad política en Argentina, que no sabe para dónde ir en la economía, que no sabe si Martín Guzmán es el ministro o no, que no tiene plan", afirmó.

A continuación, manifestó: "La Cámpora está burocratizada. No tiene control de la calle. No pueden armar un gobierno, y tampoco lo va a poder armar CFK".

"Alberto cuando fue candidato a presidente, se puso un velo de la mentira. Cuando se hizo el traslado del mando, él abrazó a Mauricio Macri y CFK no le dio la mano. Aparecía como un traspaso democrático. Su primer discurso fue de unidad. La población creyó que podía haber una transformación", concluyó Bullrich.

