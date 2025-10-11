Una polémica se desató en redes sociales luego de que la diputada nacional y candidata de La Libertad Avanza (LLA), Sabrina Ajmechet, cuestionara al primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria, Itai Hagman, por no mencionar a Israel como su país de nacimiento en un video de campaña.

“¿Por qué a la cabeza de lista de diputados del kirchnerismo le cuesta decir que nació en Israel?”, escribió Ajmechet en X (ex Twitter), generando un tenso cruce que rápidamente se volvió viral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El dirigente de Patria Grande, cercano a Juan Grabois, había publicado un spot donde relataba su historia personal. “Tengo 42 años, soy argentino, aunque nací en el exterior durante la última dictadura”, decía en el inicio del video, lo que desató la reacción de su adversaria política.

Ajmechet, fundadora del Foro Argentino contra el Antisemitismo y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, profundizó luego su crítica: “¿A qué le tiene miedo?”.

El cruce entre Sabrina Ajmechet e Itai Hagman

La respuesta de Hagman no tardó en llegar. “Sabrina, volvé a leer tu twit e imaginate el escándalo que estarías haciendo si alguien de otra fuerza política dijera algo parecido sobre vos u otro candidato judío de tu lista”, escribió el economista en X. Luego agregó: “Si en lugar de haber nacido en Israel hubiera sido en España y dijera exterior también estarías haciendo la misma pregunta? No lo creo”.

En el mismo mensaje, Hagman hizo referencia al entorno libertario con una chicana directa: “Y de paso contáme que se cuenta estar en una lista encabezada por alguien acusado de antisemita por la DAIA y defender un gobierno cuyo ministro de Justicia estuvo en cana por encubrir el atentado a la AMIA”.

Ajmechet respondió nuevamente, esta vez diferenciando conceptos y omitiendo la última parte del posteo. “¿Qué tiene que ver nacionalidad con religión? Yo no hablé de tu religión, que de hecho desconozco. Israelí no es una religión, es una nacionalidad”, replicó. Y disparó: “Cuánto mejor sería nuestro Congreso si los diputados supieran diferenciar lo uno de lo otro”.

Horas después, Hagman volvió a escribir en sus redes. “Sepan que el ‘Contá de dónde sos’ es una reedición de uno de los argumentos antisemitas más clásicos de la historia”, señaló. Lejos de quedar ahí la polémica, el exdiputado nacional Waldo Wolff también intervino en la discusión.

“Mucha explicación. La diferencia más grande entre tu posición y la de muchos judíos que hacemos política en otros espacios es que reivindicando nuestra identidad hacemos que se arrepientan o escondan aquellos que han tenido posiciones repudiables para nosotros”, sostuvo.

“En tu caso, el arrepentido que esconde sus orígenes sos vos. Te mando un abrazo desde tu tierra natal donde me encuentro orgullosamente de paseo. Shalom”, cerró el exvicepresidente de la DAIA.

Con las caras de Georgieva y Scott Bessent: "Esta es la boleta de La Libertad Avanza", chicaneó el candidato Itaí Hagman en el Congreso

El dardo de Itai Hagman contra Alejandro Fargosi

En su primera respuesta a Ajmechet, Hagman apuntó directamente contra Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la Ciudad, al recordar una polémica del pasado y remarcar que la lista libertaria está encabezada por “alguien acusado de antisemita por la DAIA”.

La alusión recordó una polémica de 2021, cuando Fargosi compartió un posteo falso sobre la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, que decía: “Militante judía del Frente de Izquierda” y le atribuía una frase que nunca pronunció: “No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda”.

¿Qué es el peronismo para Itai Hagman?

El mensaje generó repudio en redes y un comunicado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), tras lo cual Fargosi lo borró y pidió disculpas públicas.

“Siempre se aprende algo. Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno, algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Borré un tweet porque ese flyer podía interpretarse como antisemita, algo que ni siquiera puedo concebir ni ser. Pido disculpas a quienes pude haber ofendido”, expresó entonces el actual candidato libertario.

RV/DCQ

