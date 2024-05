Posse, de contención presidencial al ostracismo del círculo libertario

Nicolás Posse pasó, en solo cuestión de meses, de integrar el segundo anillo de contención de Javier Milei, solo un escalón por debajo de Karina Milei y Santiago Caputo, a un virtual ostracismo, con días contados dentro de la función pública en la administración libertaria. Un ostracismo que se cocinó a fuego lento y por distintos episodios internos, con gestos sin lugar a dudas por parte del Presidente.

Posse, quien trabó relación con el actual jefe de Estado desde hace más de dos décadas gracias a su trabajo en conjunto en la Corporación América, nunca dudó en integrarse al proyecto político del economista y en la campaña presidencial contó con un rol preponderante, coordinando equipos técnicos. La confianza llegó a tal punto que Milei decidió, posteriormente a las PASO de agosto de 2023, confirmarlo como su eventual jefe de Gabinete. Fue el primer nombre que anunció.

Una vez instalado en la Casa Rosada, le brindó otra señal muy fuerte de respaldo: dijo que a su lado tenía un primer anillo de contención, conformado por su hermana y el principal asesor, y en segundo plano aparecía el ministro coordinador. Pero a partir de entonces, los choques internos fueron constantes. Primero con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano y amiga íntima del Presidente, por el retraso de partidas presupuestarias para su cartera. Bajo la bandera del ajuste a toda costa, Posse retrasó y/o negó financiamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A fines de abril, una fuente de LLA de trato con Milei señaló que el enfrentamiento con Pettovello “iba a dejar secuelas”. También, chocó con Karina Milei por la falta de designación de funcionarios en la Secretaría General de la Presidencia, como Mara Gorini, lo que lleva a retrasos de cobro de salarios. Paralelamente, como reconocen en Casa Rosada, los principales casilleros de la Jefatura de Gabinete se completaron con celeridad.

Pese a que trataron de minimizar las diferencias, con Santiago Caputo también existió una rispidez, por el control de la dirección de empresas públicas, un puesto de relevancia para el que Posse eligió a Mauricio González Botto, un técnico de perfil bajo que en solo cuestión de meses, como dicen desde un importante ministerio, ya no responde al ministro coordinador sino al consultor más importante que tiene la administración Milei.

El jefe de Estado no fue ajeno a estos movimientos y se encargó de marcar divergencias, fiel a su estilo. Lo dejó de nombrar en las entrevistas, bajó la orden de no brindarle invitación a las actividades oficiales y además no tuvo ningún gesto de apoyo para su funcionario.

Un ejemplo: ante cada versión de renuncia de ministros y peleas con miembros del gabinete, el economista mostró un respaldo inequívoco. Le pasó con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien reconoció su distancia ante ciertas decisiones del Presidente: esa semana hubo desayuno y foto. Después, Milei dijo que Guillermo Francos “estaba firme como rulo de estatua” y bancó por todos los medios posibles a Pettovello y Luis “Toto” Caputo. Con Posse no existió ningún esfuerzo para reflejar que la relación no tiene retorno.

Incluso, tal como marca una fuente libertaria ante este medio, Milei evitó el último mes asistir a las reuniones de gabinete para no tener que cruzarse con el jefe de Gabinete. Karina hizo lo mismo en el último encuentro.

A su vez, empezaron a sonar opciones de reemplazo: desde Lule Menem, de estrecha relación con Karina, pasando por el diputado Martín Menem, Guillermo Francos y hasta Patricia Bullrich.