Presupuesto 2026: la oposición presiona por el dictamen y el Gobierno busca ganar tiempo hasta la renovación del Congreso

La tensión entre la oposición y el Gobierno crece en el Congreso a horas de que venza el plazo dictado por la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto 2026. Mientas los bloques opositores esperan que la ley de leyes avance al recinto en sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza (LLA) busca estirar los plazos hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Este martes a las 12 está convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto. Las bancadas de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre redactaron dos propuestas con modificaciones al texto oficialista. Ambas incluyen los fondos para la Ley de Emergencia en Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y la Ley de Emergencia Pediátrica, tres normas aprobadas por el Congreso y vetadas por Javier Milei.

La oposición intentará alcanzar el quórum para abrir la reunión y reunir las 25 firmas necesarias para emitir los dictámenes que permitan llevar el proyecto al recinto antes del recambio legislativo. A su vez, esperan que antes del debate el Gobierno oficialice el llamado a sesiones extraordinarias que incluya en su temario el tratamiento del Presupuesto, en caso de que ninguna de las propuestas opositoras logre consenso suficiente.

Antes del triunfo de LLA en las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno buscaba conseguir su propio dictamen en la comisión presidida por Bertie Benegas Lynch, un objetivo difícil de alcanzar sin romper con Encuentro Federal, Democracia para Siempre o UxP.

Bertie Benegas Lynch es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, la victoria electoral abrió otra posibilidad para el oficialismo: postergar el debate del Presupuesto hasta la llegada de los nuevos legisladores libertarios y el traspaso de diputados del PRO.

En la reunión de este martes, el diputado Benegas Lynch buscará bloquear el quórum de la oposición y dejar la definición del Presupuesto para después del 10 de diciembre. A partir de esa fecha, el Gobierno espera reunir una base de al menos 111 aliados firmes, más el respaldo de gobernadores, para avanzar con su agenda.

Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, convocó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para encabezar la negociación con los sectores dialoguistas y construir consensos sobre el texto oficial.

Del encuentro participaron Daiana Fernández Molero (PRO), Martín Arjol (UCR), Pamela Verasay (UCR Mendoza), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), y dirigentes de bloques más distantes del oficialismo, como Carlos Fernández (Frente Renovador de Misiones) y Paula Olivetto (Coalición Cívica).

Los jefes de los bloques que impulsan los dictámenes opositores -Germán Martínez (UxP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre)- se ausentaron del encuentro con Menem, al igual que el Frente de Izquierda.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 12.

En la reunión, realizada en el despacho del titular de Diputados, los presentes coincidieron en que el Gobierno debería contar con su Presupuesto, aunque plantearon reclamos puntuales. Los legisladores del interior reclamaron la continuidad de los descuentos por “zonas frías” en las tarifas, ausentes en el proyecto oficialista, y todos advirtieron sobre la falta de obra pública.

Guberman desestimó los planteos y pidió que se discutan con los gobernadores en las próximas semanas. Aun así, los legisladores acordaron frenar el quórum este mediodía en la Comisión de Presupuesto, aunque aclararon que, si la oposición logra las 25 firmas, el oficialismo deberá presentar un dictamen propio.

Cómo se compone la Comisión de Presupuesto y Hacienda

La Comisión de Presupuesto y Hacienda está integrada por 49 diputados. Veinte pertenecen a UxP, aunque entre ellos se encuentran Silvana Ginocchio (Catamarca), Bernardo Herrera (Santiago del Estero) y Ariel Rauschenberger (La Pampa), tres legisladores de provincias cuyos gobernadores participaron la semana pasada de una reunión con el presidente Milei en la Casa Rosada.

Encuentro Federal cuenta con dos integrantes: Ignacio García Aresca, cercano al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y Nicolás Massot, quien será reemplazado este martes por encontrarse de viaje en el exterior.

En el caso de Democracia para Siempre, que tiene tres lugares en la comisión, uno de ellos corresponde a Jorge “Colo” Rizzotti (Jujuy), que podría recibir alguna comunicación de su gobernador, Carlos Sadir. El Frente de Izquierda tiene un solo representante, el bonaerense Christian Castillo, al igual que la Coalición Cívica, que está representada por Olivetto.

A partir de este esquema, la oposición buscará reunir las 25 firmas necesarias para respaldar sus dictámenes.

En tanto, el bloque oficialista y sus aliados están conformados por siete diputados de LLA, seis del PRO, entre ellos el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, tres de la UCR, uno de la Liga del Interior y una representante de Producción y Trabajo de San Juan.

Resta conocer la postura que finalmente adoptarán los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, así como los dos de Innovación Federal, Pamela Calletti (Salta) y Carlos Fernández (Misiones).

