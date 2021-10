Replegado de la escena política, Duhalde insiste con firmar un "Pacto de pactos" con todos los sectores

No son pocas las veces que en Argentina algunos sectores vitorearon en torno a la necesidad de que había que solucionar los problemas del país por medio de un Acuerdo Nacional, aunque si son contadas las veces que las ideas si salieron adelante como cuando el ex presidente de facto Agustín Lanusse propició el Gran Acuerdo Nacional de 1971.

Pero los antecedentes y los intentos fallidos no son algo que le preocupe al ex presidente Eduardo Duhalde, que por estos días busca convencer a propios y ajenos de armar un "Gran Pacto entre 2023 y 2043 con todos los sectores".

El ex mandatario que prometió la salida de la convertibilidad en 2002 permanece replegado del centro de la escena política. Hace poco terminó de escribir un libro y su actividad cotidiana gira en torno a viajes de presentación y a reuniones para concretar su ansiado acuerdo.

"Estoy convencido, porque ya lo he hecho, de que este acuerdo tiene que ser con todos. Tenemos que trabajar de cara al 2023 que es poco tiempo sin el dedo a Macri ni el dedo a Cristina, porque la gente es la que va a decidir", dijo ayer al mediodía en un encuentro en la sede de su Movimiento Productivo Argentino de la calle Carlos Calvo.

Allí estuvo con algunos dirigentes que fueron parte de sus gestiones frente al Ejecutivo como el parlamentario del Mercosur Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia de la Nación, y Carlos Brown, ex ministro de la Producción y ex secretario de Seguridad bonaerense. A su vez, asistieron otros dirigentes e integrantes de su Movimiento como el polítólogo Luciano Jáuregui, el abogado y académico Guido Risso y Vicente Palermo, fundador del Club Político Argentino, entre otros.



Un pacto con todos los sectores

Durante sus intervenciones, Duhalde trató de dejar en claro su convencimiento de que nunca se peleó con ningún presidente por más de tener diferencias. El mismo que en junio de este año en declaraciones televisivas dijo que iba a tratar "por todos los medios de que este Gobierno (NdR: por el Frente de Todos) no pueda seguir porque no tiene capacidad de hacerlo", ayer sostuvo ante quienes lo escuchaban que el Pacto que tiene en mente articular tiene que incluir a "todos los sectores" sin señalamientos al kirchnerismo o al macrismo.

Pese a admitir que fracasó su aplicación, el dirigente manifestó la necesidad de construir acuerdos tomando como base de discusión el libro Diálogos Democráticos para Políticas de Estado, una especie de acuerdo fallido entre el Movimiento Productivo Argentino, la Fundación Pensar, la Fundación Argentina Siglo 21, I-Gen y la Fundación Além que se firmó en 2011.

"No quiero hablar del pasado, porque el pasado se fue. Tenemos que hablar de lo que viene, de la juventud. El avance de la tecnología es impresionante y estamos trabajando para ellos, que no piensan como nosotros porque son fruto de este cambio que es tan extraordinario", sostuvo.

La actualidad de Duhalde

Como se mencionó, en su día a día Duhalde suele dar charlas en torno a su último libro, entre las que destaca a una en Corrientes donde conoció al gobernador Gustavo Valdés al que calificó como un "pichón de líder". También organiza otras en su espacio y ahora pretende intensificarlas de cara a debatir su acuerdo.

Algunas veces al año, como se ha demostrado en el último tiempo, su voz asoma en la agenda periodística. Ocurre cuando es invitado a algunos programas de televisión y lanza declaraciones altisonantes como la citada anteriormente.

Más allá de eso, el ex mandatario mantiene diálogo con algunas personas del gobierno de Alberto Fernández. Lo tuvo con Ginés González García cuando era ministro de Salud y fue beneficiado con una de las "vacunas VIP" y también asegura que ha hablado con el presidente, a quien critica porque no entiende el esquema de poder en el que "dice que gobierna él junto con la vicepresidenta, con Sergio Massa y con los movimientos sociales, que son empleados del Estado".

Durante la reunión de ayer se encargó también de dejar en claro que tiene línea directa con el PRO por medio de Patricia Bullrich, quién según Duhalde reconoció su idea de armar un Pacto, al igual que "con el radicalismo".

En busca de un acuerdo

Más allá de eso, el ex mandatario, que supo ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires e intendente de su Lomas de Zamora natal escuchó con atención el punto de vista de quienes asistieron al convite.

El invitado principal fue Vanossi, que fue su ministro de Justicia en 2002 y entre sus propuestas llamó a que el país aplique un método para que durante la gestión gubernamental en curso se discuta el programa que tendrá la gestión venidera. "Hay que empezar a trabajar ya para preparar antes y no después a los gobiernos", dijo. "La Alemania actual lo hace y creo que tenemos que adaptarlo a nivel local", agregó.

El abogado Guido Risso, doctor en Derecho y especialista en Constitucionalismo criticó, por su parte, la reforma constitucional de 1994 porque se hizo "en un clima de confusión en medio de un atentado terrorista (por la Amia) y de un mundial de fútbol", donde se generó "el problema de la Justicia y el Consejo de la Magistratura, que por las redacciones de los artículos 114 y 120 patearon la pelota y pusieron la elección del procurador y los jueces en manos de la coyuntura política".

Otro de los que expuso fue el politólogo y fundador del Club Político Argentino Vicente Palermo, que marcó diferencias respecto de la idea de "acordar entre todos" y fijó como necesidad el hecho de "aprender a acordar".

La reunión de este martes se llevó a cabo a pocos días de que se realice el IV Congreso Mundial del Diálogo intercultural e interreligioso "Pensando la transformación de Argentina 2023-2053", con la presencia de ex presidentes latinoamericanos, referentes religiosos y donde también están invitados Duhalde, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. "Si bien este encuentro por si mismo no resolverá los problemas de la gente, podrá funcionar como punto de partida de un Gran Acuerdo Nacional", según el dirigente.

